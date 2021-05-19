Около трети украинцев (30%) от 25 лет и старше имеют высокий риск в течение жизни перенести острый инсульт. До 40% пациентов с инсультом в Украине умирают в течение первого месяца заболевания.

Об этом сообщили на пресс-конференции по случаю одобрения Министерством здравоохранения Декларации о реализации в Украине европейского Плана действий по борьбе с инсультом.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, каждый год в стране происходит примерно 30 тысяч случаев инсульта. При этом до 40% пациентов умирают в первый месяц начала заболевания, 35% - трудоспособного возраста.

На протяжении многих лет Украина входит в пятерку стран мира по общей смертности населения, а показатели смертности от инсульта в стране значительно выше, чем показатели Западной и Центральной Европы.

"Новый случай инсульта в Украине фиксируют каждые четыре минуты, каждые шесть минут от этой болезни умирает один человек. Инсульт – вторая по масштабности причина смертности украинцев и ведущая причина инвалидности среди взрослых", – рассказал эксперт Министерства здравоохранения Украины по вопросам неврологии и инсульта Юрий Фломин.

В ассоциации рассказали, что исходя из утвержденных стандартов 2019 года "Скорая" должна прибыть на вызов с подозрением на инсульт в етчение 20 минут, а в течение часа доставить его в больницу с соответствующим отделением.

После появления первых признаков инсульта при проведении внутривенного тромболизиса (введение препарата для рассасывания тромба) в течение 4,5 часов необходимо начать лечение, в случае механической тромбэктомии (удаление тромба хирургическими зондами через сосуды) - в течение шести часов.

Однако, согласно данным Центра эндоваскулярной нейрохирургии Национальной академии меднаук, в срок до шести часов "Скорые" доставляют всего 20% пациентов.

По мнению экспертов, общие потери экономики Украины от инсульта могут достигать 100 млрд грн в год. В них входит недополученная на протяжении многих лет прибыль предприятий из-за потери специалистов, изъятие с рынка труда родных больных, которые обеспечивают пациентам уход 24/7, недополученные объемы налогов, прямые финансовые затраты бюджетов разных уровней на лечение и реабилитацию пациентов.

Напомним, МОЗ Украины дал ряд советов по профилактике инсульта.

Также сообщалось, что в США инженеры создали робота-змею, который поможет лечить труднодоступные области мозга при инсульте.