В четверг, 20 мая, территория Украины будет находиться между двумя образованиями пониженного давления - один циклон отходит на северо-восток, а другой будет располагаться над Черным морем. Поэтому в стране сохранится неустойчивая погода, но в большинстве регионов будет наблюдаться тенденция к уменьшению дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей ожидаются небольшие дожди днем, а ​​в центральных областях - местами с грозами. Ветер северо-западный на Левобережье - юго-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +8-13 градусов, а в дневные часы потеплеет до +​14-19, на юго-востоке страны - до +22. На высокогорье Карпат на протяжении суток +2-7 градусов.

В Киеве ночью и утром 20 мая небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с.

Температура ночью +10-12, днем +​​17-19 градусов.

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