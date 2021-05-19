Если в графиках президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена появится возможность для встречи во время запланированного на июнь визита американского лидера в Европу, то она состоится.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется", - заявил Жовква.

По его словам, "если такая возможность (встречи Зеленского и Байдена - Ред.) появится в графиках президентов, то, безусловно, такая встреча состоится".

Напомним, во время недавнего визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Зеленский передал через него предложение о встрече своему американскому коллеге.

Посол Украины в США Оксана Маркарова в свою очередь заявила, что украинское посольство в Вашингтоне, так же как и американское в Киеве, уже прорабатывают возможность такой встречи.

В то же время президент США во время телефонного разговора 13 апреля предложил встречу президенту России Владимиру Путину. Позже в Белом доме заявили, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы. Также недавно президент США выразил уверенность в том, что встретится с главой России в июне.