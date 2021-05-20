20 мая исполняется 2 года с момента инаугурации президента Владимира Зеленского. С целью подведения итогов сегодня он проводит пресс-конференцию. Местом встречи со СМИ выбран завод Антонов.

"Страна" провела уличный опрос киевлян и поинтересовалась у них, какой бы вопрос они задали Зеленскому. По данным ответам можно сказать, что люди разделились на две группы:

1. Спрашивают у Зеленского по поводу его обещаний: "Когда?..." - закончится война, повысят пенсии, сделают дороги, вакцинируют людей.

2. Окончательно разочаровались в Зеленском и интересуются, когда он подаст в отставку и извинится перед украинцами за свой непрофессионализм.

Ниже приводим некоторые ответы из опроса "Страны". Полная версия - в видеоролике.

"Не надоело еще президентствовать?"

Несколько жителей столицы не задумываясь задали Зеленскому один вопрос: "Не надоело ли ему быть президентом?" И сами же давали ответ, что если не надоело, то его ждет конец политической карьеры.

"Через три года его просто уберут, да и все", - говорит нам мужчина. Он уверен, что второй срок Зеленскому не светит.

"Зачем он туда пошел?", "Зачем поперся на эту должность", "Когда он подаст в отставку?", "Если он не сделал ничего хорошего, зачем он приходил?" - вариации этого же вопроса к президенту.

"Когда вернется на сцену?"

Были и те, кто соскучился по работе Зеленского как юмориста. "Я думаю, здесь ему уже все вопросы задали. У меня нет к нему вопросов. Он замечательный парень и делает все правильно. А вот к тем, кто его окружает, - могут быть", - отвечает другой житель Киева.

Немного подумав, он все-таки находится с ответом и говорит, что спросил бы Зеленского только одно: когда в конце-концов вернется на сцену? "Мы его там ждем. 5 лет [президентства] достаточно", - считает мужчина.

"Пусть уходит! Он себя не оправдал. И его команда. Больше на эту тему я не хочу разговаривать", - был немногословен другой наш собеседник.

"Почему умных людей не допускают к власти?"

Киевлянка хотела бы задать очень много вопросов, но основной такой: "Почему президент не выполняет свои обещания?"

"Он обещал улучшить жизнь граждан, всех людей, всей страны. А у нас тарифы повышаются, поэтому тоже просим его заниматься этим вопросом. И то, что мы слышим от военных, что война ведется неправильно у нас. Пусть он больше рассказывает, чтоб люди знали, что мы должны делать. Потому что часть населения себя ведет абсолютно так, будто нет войны. Женщины, у которых есть дети, все плачут за этими мальчиками, которые отдают свою жизнь, и теперь мы все знаем, что он сам не был в армии. Что он четыре раза уходил от армии. Поэтому мы просим, чтобы он выбирал людей знающих, профессиональных на все должности. Потому что эта чехарда с министрами просто возмущает и убивает. У нас есть очень хорошие специалисты, экономисты. И все удивляются, почему умных людей не допускают к власти?.. Мы видим, что кумовство никуда не ушло... Матери просят уже на коленях закончить войну и не посылать ребят на смерть", - говорит нам женщина.

"Когда закончится война?"

Зеленский, считает киевлянин, так и не выполнил свои обещания, которые можно уместить в три слова: "Крым. Донецк. Война". Еще ряд моментов касается повышения пенсий, зарплат, в том числе и медикам, а также сокращения вооруженных сил.

"Вопросов много, но будут ли на них ответы", - говорит мужчина.

"Когда закончится война? Это самое большое его обещание, которое он ставил сам перед собой. И до сих пор мы не видим конца и края... Не видно, что государство заинтересовано в своих согражданах", - говорит женщина.

"Почему нет вакцинации?"

Еще одна пенсионерка тоже акцентирует внимание на невыполненных обещаниях: "Почему он не выполнил свои обещания: снизить тарифы, повысить пенсии, прекратить войну, навести порядок в стране. Вот и все. А что еще? А что ждут простые люди? Я пенсионерка, маленькая пенсия, тарифы сумасшедшие. А сейчас и пандемия. Почему нет вакцинации? Мы в каком состоянии находимся. Последняя страна в Европе. Вакцин два миллиона, а нас 40. Все? И провести перепись населения они обещали. И аудит всех предприятий. И навести порядок в стране".

"Хватит ли сил выдержать все?"

Пожилая супружеская пара вступилась за президента и спрашивает, хватит ли у него сил выдержать все давление, которое на него оказывается.

"Хватит ли сил хотя бы добыть свой срок? На него все давят - оппозиция, по телевизору о нем только гадости и говорят. Он молодой, рискнул такой шаг сделать... Но мы в него верим, потому что намерения у него хорошие. Ну, и здоровья ему желаем", - говорят пенсионеры.

"Зачем он пошел в президенты?"

"Зачем он это все наделал? Человек, который идет в президенты, должен понимать, какая ответственность у него перед обществом. И мне так кажется, что он до сегодняшнего дня не отдает себе отчет, какой он бред сделал для людей. Для миллионов людей нашей страны. Поэтому единственное, что он может сделать - просто попросить прощения и уйти... Зеленскому нужно уйти. И чем быстрее, тем будет лучше для него, его семьи, для его детей, для его будущего. Он вредитель. Я от него ничего не ожидал. Я за него не голосовал. Он не клоун. Он человек, который смог заработать деньги, но он не на том месте. Пусть занимается фильмами, "кварталом", но он не руководитель страны", - говорит нам другой киевлянин.

"Когда повысят пенсию?"

"Пенсия должна быть не 2300, а хотя бы как минимальная зарплата, потому что приходится работать", - жалуется пенсионерка.

Она признается, что каждый день ей рано утром вставать, чтобы к своей пенсии заработать еще хоть какую-то копейку. Ей не хватает ни за квартиру заплатить, ни на жизнь, потому что очень высокие цены в магазинах.

"Там 100 вопросов было бы, но [политики] неправильно ведут образ жизни. Они только за свои карманы думают, а не за народ. Я не очень довольна таким президентом", - сказала нам еще одна прохожая.

"Не заслуживает, чтобы ему задавали вопросы"

"Он даже не заслуживает, чтобы ему задавали вопросы. Это клоун и комик. Ну, какой он президент? О чем его спрашивать. Он до сих пор не понимает, где он и что он. Меня совсем ничего не интересует касаемо его. У меня вопрос к украинскому народу: как можно было такого идиота выбрать, причем в 73%? Это все", - говорит мужчина, который не голосовал за Зеленского.

Людей признаются, что устали разочаровываться в президентах. И Зеленский - не исключение.

"Задавай - не задавай вопросы, все будет на том же уровне, на котором оно и есть. И я просто не интересуюсь сейчас политикой. И я бы ему никакие вопросы не задавала, потому что ответы меня все равно не удовлетворят. Поэтому я не хочу даже о нем думать. У него свои проблемы, у меня свои проблемы, которые я не могу решить. Я пережила уже не одного президента. Как было, так и есть. Еще хуже, наверное, будет..." - переживает жительница Киева.

"Когда прекратит предавать страну и своих людей?"

Некоторые киевляне не выдерживали и задавали вопрос о том, когда Зеленский уйдет со своего поста.

"Я не знаю, как он там появился? У кого хватило ума... Короче говоря... из того дерьм@, где он сидел", "Когда он прекратит предавать страну и своих людей?" Такого плана вопросы сопровождались обидными оскорблениями в адрес президента.

Полную версию опроса "Страны" о вопросах Зеленскому смотрите ниже: