В селе Джуринцы Винницкой области во время поминок у соседей 53-летняя местная жительница зарезала кухонным ножом своего 30-летнего сына и пыталась убедить полицейских, что мужчина сам нанес себе смертельный ножевой удар.

Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области и издание "Сегодня".

Инцидент произошел вчера, 18 мая. Около 15:30 в полицию сообщили, что в одном из домов, находясь в гостях у соседей на поминках человека, умершего несколько лет назад, 30-летний местный житель покончил с собой. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа услышала от присутствующих, в том числе и матери умершего, что во время обеда человек ударил себя в грудь кухонным ножом.

Как рассказал руководитель Гайсинского районного управления полиции Игорь Соломон, осмотрев место происшествия, и, проведя первоочередные следственные действия, работники полиции выяснили, что присутствующие скрывают, что на самом деле произошло во время застолья, ведь ранение свидетельствовало о том, что мужчину убили.

В результате 53-летняя женщина призналась, что между ней и ее сыном произошел бытовой конфликт, во время которого она ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался от полученных повреждений еще до приезда медиков.

"Задержанная находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения. Следствием начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Напомним, недавно в селе Валява Черновицкой области женщина ударила ножом своего отца во время семейной ссоры, в результате мужчина скончался.

Также мы писали о том, как в Чернигове полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который бросился на них с ножами в обеих руках.