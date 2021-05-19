Сегодня, 19 мая, в Беларуси потерпел крушение самолет Як-130 военно-воздушных сил республики.

Трагедия случилась в городе Барановичи. Экипаж пытался отвести борт от жилого квартала, чтобы не пострадали местные жители.

Они могли катапультироваться и спастись сразу, как заметили неисправность. Но военные предпочли увести машину подальше от жилого сектора.

В Сети уже сравнили героизм белорусов с подвигом советских летчиков в 1966 году. "Страна" собрала информацию ЧП и пилотах.

Крушение самолета Як-130 в Беларуси

В среду днем белорусские СМИ сообщили о том, что Барановичах разбился учебный военный самолет Як-130.

Город, где случилась трагедия, находится в Брестской области с населением почти 180 тысяч человек. Там находится крупный железнодорожный узел в направлении Минска.

По данным СМИ, самолет взлетал с аэродрома в Барановичах в направлении микрорайона Восточный. Уже в воздухе была обнаружена неисправность. Машина при этом находилась прямо над жилой застройкой.

Чтобы борт не упал на дома, пилоты стали уводить самолет в сторону. И, хотя за пределы жилмассивы отвести машину не успели, она рухнула четко между жилыми домами, и никто не пострадал - кроме самих пилотов.

Рухнувший самолет. Фото: Наш край

Как все происходило, рассказали местные жители. Пожилые люди даже подумали, что началась война.

"Я услышала такой мощный взрыв, что даже подумала, что землетрясения началось или нас вообще уже бомбить начали. В доме стекла задрожали, стены как будто ходуном заходили, у меня даже чуть телевизор не упал с тумбочки. Конечно, я сразу бросилась на улицу, увидела черный дым, огонь, люди бегут, кричат, что скорую нужно вызывать, потому что самолет за домами упал и летчики сильно разбились", - рассказывает пенсионерка.

Очевидцы сообщают, что жилые строения серьезно не повреждены.

"Мой друг на месте падения. Он видел, как самолет упал - между жилыми домами. Двухэтажными. Район улицы Фестивальной. Дома помечены осколками вокруг. На одном доме висит парашют, но летчика не видно. Также не видели, катапультировался он или нет. По жертвам пока нет информации", - говорит очевидец.

Как случилось ЧП. Версия военных

Вскоре Министерство обороны Беларуси тоже отчиталось о ЧП.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении ведомства.

Местные жители солидарны с тем, что действия политом заслуживают большого уважения.

"Было заметно, что они стараются выбрать такое место, чтобы при падении ничего не задеть, и нашли: там, куда они упали, как раз есть небольшой пятачок между домами. Герои, настоящие герои. Как жалко, что погибли. Всего еще бы пару минут у них было ‒ могли бы остаться живыми. Они же успели катапультироваться, но было уже поздно", - сказал местный житель Павел Сидельников.

Такая же риторика в профильных пабликах.

"Як-130 ВВС РБ разбился в Барановичах. Экипаж погиб. Тот случай, когда слова про героический экипаж, уводящий самолет от жилых домов, целиком обоснованы. На земле жертв нет", - указано в твиттере "Потери военной техники в локальных конфликтах XXI века".

Что известно погибших летчиках и Як-130

Первый погибший в Барановичах пилот - 34-летний майор Андрей Ничипорчик. Родился в семье военного летчика-снайпера.

Андрей Ничипорчик. Фото: Минобороны РБ

Летчик первого класса. Минобороны сообщает, что он был подготовлен к выполнению боевых задач днем и ночью во всех метеорологических условиях.

С 2016 года служил инструктором – готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов.

Участвовал в выполнении сложнейшего вида летной подготовки - посадки на аэродромный участок дороги самолета Як-130. Принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах. Неоднократно участвовал в учениях и международных конкурсах в Беларуси и за рубежом.

Освоил Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. Коллеги говорят, что на авиабазе его запомнили как терпеливого и внимательного инструктора, любящего небо и курсантов.

Второй погибший - 23-летний лейтенант Никита Куконенко.

Никита Куконенко. Фото: Минобороны РБ

С детства мечтал о небе. В 2020 году он окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси. В этом же году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе – назначен летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130.

Освоил Л-39 и Як-130. Его летчиком-инструктором был майор Андрей Ничипорчик.

"Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь", - пишут белорусские власти.

Крушение самолета в Барановичах стало обсуждаемой темой в кругу военных летчиков.

"Это надежный самолет, надо разобраться, что случилось. Может, это связано с перелетом птиц. Они могли попасть в двигатели или систему управления. А может быть, и в фонарь непосредственно кабины самолета, летчик мог потерять сознание от этого удара. Такие случаи были. Пока однозначно о причинах аварии сказать нельзя", - считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Як-130 - российский современный самолет, построенный после распада СССР. В эксплуатация был сдан в 2010 году, первый полет осуществлен в 1996 году.

Як-130. Фото: Минобороны РФ

По словам летчика Попова, сейчас ЯК-130 интенсивно используются и в Беларуси, и в России. "Скорее всего, в Белоруссии сейчас находится только одна эскадрилья", - говорит он.

"Это новый самолет, он также может многое "прощать" не совсем подготовленным летчикам, курсантам. Поэтому самолет хороший", - объяснил Владимир Попов.

Он добавил, что примерно такой же самолет есть у итальянцев, также несколько летают в Китае.

"Огромное небо". Повторили подвиг советских летчиков

Действия пилотов сравнивают с подвигом советских летчиков, которые также ценой своих жизней отвели самолет от жилых домов.

Белорусские пилоты повторили действия своих коллег - советских летчиков, капитана Бориса Капустина и старшего лейтенанта Юрия Янова.

В 1966 году пилоты служили в ГДР, в полку бомбардировочной дивизии. Они получили приказ перегнать на соседний аэродром истребитель Як-28П.

За штурвалом был капитан Борис Капустин, учился на летчика-истребителя в Ростове. Штурман - Юрий Янов.

Борис Капустин и Юрий Янов

Спустя десять минут после взлета, самолет начал терять скорость. Произошла редкая поломка - один за другим останавливаются оба двигателя.

Капустин приказывает Янову катапультироваться. Тот отказывается, ответив: "Только вместе с вами". Перед глазами летчиков в этот момент уже виднелся Западный Берлин.

Баки были под завязку заполнены топливом. Это означает, что при падении вместе с самолетом мог сгореть целый квартал.

Капустин заприметил для посадки рощу неподалеку от кладбище, где по аллеям ходили родные умерших. Советские военные не рискнули их жизнями. Их Як пролетел через кладбище, миновал дамбу и едущий по трассе грузовик. И камнем упал в озеро Штёссензее.

Именно в воду, чтобы избежать взрыва и жертв, его направили летчики. Сами они трагически погибли.

Звезда советской эстрады Эдиты Пьеха спустя два посвятила героям известную песню "Огромное небо, одно на двоих".