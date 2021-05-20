Сегодня, 20 мая состоится большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

В этот день, два года назад, прошла церемония его инаугурации. Так что сегодняшнее мероприятие должно стать подведением итогов президентства, которое приближается к "экватору".

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции Зеленского. Материал обновляется. В конце этого сюжета - пять главных вопросов о третьем по счету общении президента с прессой.

Пресс-конференция Зеленского. Прямой эфир

Текстовая трансляция пресс-конференции Зеленского

12:16 Зе тянет время. После вступительного слова пустили презентационный ролик по поводу 30-летия независимости Украины. Чем больше таких "лирических отступлений" - тем меньше времени на вопросы.

12:14 "Мы строим страну без войны. По кирпичам собираем этот мир, вот, что мы делаем". Но говорит лишь о мощной армии, а также киберугрозах.

12:12 "Мы строим страну, которая строит", - Зеленский начал приводить число построенных объектов. Как было и при Порошенко. Рассказал о позитиве от продажи сельхозземель.

12:09 Говорит о том, что будет строить "страну без олигархов". Говорит, что Украина при нем начала проводить "мощную санкционную политику". Также упомянул, что проводит судебную реформу.

12:05 Зеленский начал вступительное слово с метафор. Говорит, что хочет поднять Украину, как "страну мечты", как "поднимается Антонов".

12:03 Пресс-конференция началась.

12:00 Интересно, что Ан-24, на фоне которого будет выступать Зеленский, буквально сегодня попал в международный скандал - такой же самолет "Антонова" перевозил из Беларуси в Сербию подсанкционный груз.

11:55 Чета журналистов - Дмитрий Гордон и Олеся Бацман в зеленом цвете.

11:42 Узнали у депутатов Рады, что бы они спросили у Зеленского.

У однопартийцев президента вопросов особо нет, а вот его оппоненты спрашивают - когда проведут судебную реформу и осознал ли Зеленский, "что он не готов к руководству страной".

11:31 Здесь президент будет уже через полчаса давать пресс-конференцию.

11:27 Фуршет для журналистов уже начался. На столах - разнообразные закуски. Соки, круассаны, печенья, пирожные, вода.

11:22 Кортеж Зеленского заехал на территорию "Антонова", передает корреспондент "Страны"

11:21 Автобус, которым журналистов доставляют от проходной на место пресс-конференции.

11:14 Националисты у входа в "Антонов". Кричат "Свободу Стерненко!".

11:07 Как и предсказывалось, Зеленский будет выступать на фоне самолета. Пока точно неясно, что это, но похоже на "Руслан" - Ан-124.

Фото Макса Назарова

10:43 Ряд националистических организаций анонсировали акцию протеста возле завода "Антонов".

"Мы пришли, чтобы задать ему неудобные, но справедливые вопросы:

- Когда прекратятся политические репрессии?

- Какие реальные шаги власти для движения в НАТО?

- Почему до сих пор работает ОАСК?

- Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе Президента?

Участники акции собираются возле памятника Петру Нестерову, после чего направятся главному входу завода "Антонов".

10:29 Очередь из журналистов на пресс-конференцию.

10:23 ТикТок "Страны" также решил отметить двухлетие президентства Зеленского. Вспомнили, что он говорил об МВФ в сериале "Слуга народа" и потом - уже будучи главой государства.

10:19 Журналисты уже становятся в очередь на регистрацию у проходной завода "Антонов".

Пять главных вопросов о пресс-конференции президента Украины

1. Когда и где пройдет мероприятие?

Большую пресс-конференцию Владимира Зеленского проведут на авиазаводе - в ГП "Антонов" в Киеве. Начало анонсировано на 12:00.

Предыдущую такую конференцию, посвященную итогам первой годовщины на посту президента, провели на поляне возле Мариинского дворца.

Большая пресс-конференция президента год назад

Первую большую пресс-конференцию Владимир Зеленский в качестве президента дал спустя пять месяцев после избрания. Она побила рекорд по времени и длилась 14 часов. Место для этого выбрали необычное - площадка с фаст-фуд заведениями в Киеве.

Как видим, на этот раз у Зе также решили сделать "креативный" формат. А завод избран для того, чтобы на самом старте пресс-конференции объявить о какой-то "перемоге" (детальнее, почему для пресс-конференции выбрали "Антонов" - в материале "Страны" "Поставят президента на фоне Мрии").

2. Кто будет вести пресс-конференцию, если Юлия Мендель уходит?

Сегодняшнюю пресс-конференцию президента Украины будет модерировать Ирина Победоносцева. Она является руководителем Департамента информационной политики Офиса президента Украины.

До этого назначения она была директором по развитию студии "Квартал 95". Во время избирательной кампании работала главой пресс-службы штаба Зеленского.

Ирина Победоносцева

В январе 2019 года Ирина Победоносцева стала основателем иронического интернет-издания ЙОД.media.

3. Почему важна эта пресс-конференция?

Сегодняшняя пресс-конференция - это почти экватор правления Владимира Зеленского.

Два года при власти - это большой срок. Поэтому, в отличие от предыдущих пресс-конференций, на этой президенту будет уже труднее ссылаться на "папередников" и говорить "я изучу этот вопрос".

Хотя, конечно, скорее всего эти тезисы будут звучать - как звучали они у Порошенко даже на излете его президентства.

4. Какие вопросы будут задавать журналисты?

Накануне пресс-конференции "Страна" спросила у украинских журналистов, что бы они спросили у президента Зеленского, если бы получили такую возможность.

Вопросы, которые собираются задать журналисты, касаются невыполненных предвыборных обещаний, закрытых телеканалов, закона о языке, рынка земли, иностранного влияния.

5. О чем Зеленского хотят спросить рядовые украинцы?

Рядовые украинцы также хотели бы задать ряд вопросов Владимиру Зеленскому, если бы им выпала такая возможность.

"Страна" провела опрос на улицах Киева. Люди спрашивают, когда закончится война, почему не хватает вакцин от коронавируса и когда Зеленский собирается в отставку.