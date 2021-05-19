Кабинет министров Украины переизбрал пятерых действующих членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на срок до года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 мая.

"Спасибо Набсовету по конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю Наблюдательного совета "Нафтогаза Клэр Споттисвуд", которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия.

Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгал в своем Telegram-канале.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил Юрий Витренко. Кроме того, правительство приняло решение уволить всех членов Набсовета.

В конце апреля, после встречи с Юрием Витренко весь Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку. Свои обязанности они должны были исполнять до 14 мая.

Однако Кабмин призвал отправившийся в отставку Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до окончания конкурса а должности новых членов. Также правительство предложило Набсовету остаться на своих должностях еще на год и пять из шести членов отказались продлить свои полномочия.

Но потом все члены набсовета "Нафтогаза" согласились продлить контракты.