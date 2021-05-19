19 апреля Кабмин прошел без трех министров, которых Рада накануне отправила в отставку (министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова). Их ведомства на заседании правительства представляли заместители.

Как мы уже писали, премьер-министр Денис Шмыгаль уже подал в парламент представления на новых министров, ну а пока поблагодарил "отставников" за работу, отметив, что сделано было немало.

Заседание в неполном составе не помешало Кабмину отработать достаточно обширную повестку дня. В том числе, было принято несколько ключевых решений, в частности, уже с завтрашнего дня отменяется ПСО по газу для теплокоммунэнерго.

Их отправляют в "свободное плавание", и, как отметил Шмыгаль, теперь тарифы на тепло и горячую воду - исключительно ответственность местных властей. Между тем, последствия отмены ПСО могут оказаться для жилищно-коммунальной сфере просто убийственными. Но вернемся к этой теме позже.

Еще одно важное решение Кабмина - нововведения по субсидиям. Напомним: в апреле правительство решило закрутить гайки субсидиантам: запустило полное переназначения субсидий и ужесточило критерии отбора. В частности, без компенсаций по коммуналке могли остаться те, кто покупал валюту или имел банковский депозит. Это уже спровоцировало настоящий коллапс на местах - люди попросту не знают куда им бежать за переоформлением субсидий.

Что вынудило Кабмин пойти на попятную: для большей части украинцев решили все же оставить автоматическое переназначение субсидии на следующий отопительный сезон, но не для всех. Остаются также жесткие проверки получателей, хотя и тут есть нововведения.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 19 апреля.

Коммунальщикам включили газовый счетчик

ПСО по ценам на газ в Украине с завтрашнего дня официально больше не действует. Напомним: специальные цены на газ для населения отменили уже давно. Но для коммунальщиков режим ПСО продлили до конца нынешнего отопительного сезона. Затем правительство оттянуло дату "Ч" до 20 мая.

В профильной среде ходили слухи, что ПСО может еще продлят.

Сегодня премьер-министр денис Шмыгаль поставил точку в этом вопросе.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает Нафтогаз продавать газ для них по фиксированной цене", - заявил премьер.

По его словам, теперь коммунальщики будут сами заключать договоры на поставку газа, единственное послабление, на которое пошел Кабмин - разрешил предприятиям менять поставщиков газа даже при наличии долгов по прежним контрактам.

Денис Шмыгаль сказал, что теперь тарифы для населения - исключительно зона отвественности местных властей. А неэффективность менеджмента теплокоммунэнерго уже не позволят прикрывать спецценами на газ.

Премьер-министр также распорядился ускорить выполнение меморандума, который был заключен между Кабмином и мэрами ряда городов, и разработать законопроект о компенсации долгов по разнице в тарифах на тепло и горячую воду. Напомним: по этому меморандуму местные власти обязались не повышать тарифы, а разницу между реальной ценой газа и той, что была заложена в ценник на тепло и горячую воду им обещали компенсировать, также речь шла о рассрочке по выплатам за газ.

Между тем, коммунальщики уже прочат рынку коллапс.

Как заявили в профильной ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже в начале июля им могут вовсе обрезать газ за долги, которые стремительно растут. Уже сейчас производители тепла задолжали за газ больше 50 млрд.

При этом долги государства по компенсации разницы в тарифах, которые тянутся еще с 2016 года - 27 млрд.

На сегодняшний день разница между рыночными ценниками на газ, и теми, что заложены в тарифы на тепло и горячую воду - порядка 30%, и непонятно, что с этим делать дальше.

"Отмена ПСО и переход предприятий к работе в условиях рынка газа при наличии колоссальных долгов приведет к коллапсу отрасли уже в ближайшие месяц и срыву отопительного сезона", - говорит вице-президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло.

Как сказал нам эксперт энергорынка Олег Попенко, отмена ПСО без предоставления каких-либо новых программ или банковских продуктов, спровоцирует коллапс в сфере теплокоммунэнерго.

"Во-первых сейчас все ТКЭ получают газ без предоплаты, хотя и по завышенным ценам. Нафтогаз уже разослал ТКЭ условия приобретения газа — это предоплата или гарантии органов местного самоуправления. Это невыполнимое условие для малых и средних населенных пунктов с дефицитными бюджетами - у них просто нет денег на закупки газа.

Во-вторых, большинство ТКЭ утверждали свои тарифы при более низких ценах на газ. Нафтогаз же сейчас предлагает им по 8200 за тысячу кубов, а после отмены ПСО цена будет около 9500 гривен. Это автоматически приведет к тому что все ТКЭ будут согласовывать новые тарифы на тепло и горячую воду, выше существующих на 30 до 60%. Это означает, что платежа за тепло за квартиру в 50 квадратов вырастет к новому отопительному сезону на 1-2 тысячи гривен", - подсчитал Попенко.

Что будет с субсидиями

Кабмин рассмотрел еще один важный проект по коммуналке - касательно субсидий.

Напомним: в апреле правительство приняло постановление, которое поставило под вопрос получение компенсации по коммуналке для многих украинских семей. В нем фактически лишали права на субсидии тех, кто имеет больше двух объектов недвижимости, больше двух машин (причем, не пятилетних, как ранее, а более старых - до 15 лет с даты выпуска), депозит в банке, кто покупает валюту или сделал любую другую покупку на сумму больше 50 тысяч гривен. На довершение всего Кабмин отправил больше трех миллионов домохозяйств на переоформление субсидий. Как рассказывал нам тогда источник, близкий к правительству, есть планы срезать до 600 тысяч претендентов.

Эти требования уже спровоцировали массу возмущений на местах. Что заставило Кабмин пересмотреть критерии для субсидиантов.

Правительство сняло свое требование по переоформлению субсидий всеми получателями.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная, не нужно идти переоформлять субсидию тем, чей имущественный статус вписывается в критерии (то есть, у кого нет лишней недвижимости, авто, дорогих покупок и т.д). Таким семьям субсидию переназначат автоматически. Но есть исключения - все же нужно заново подавать документы тем, кто получал субсидию в денежной форме, по месту фактического проживания (а не по месту регистрации) или если в квартире были зарегистрированы лица, которые там не проживали. Но повторная подача документов коснется не более 15% получателей, - заверила Лазебная. То есть, переоформлять субсидии все же будет вынуждено почти полмиллиона украинцев.

Также есть нововведения по критериям отбора субсидиантов.

Кабмин снял ограничения на выдачу субсидий тем, кто имеет банковские депозиты до 100 тысяч гривен (также не будут учитываться доходы от них), также пересмотрели норму по жилью. Если у вас есть одна квартира и один дом в сельской местности, то подаваться на субсидию можно. Но если несколько квартир в городе - то все равно субсидии не будет.

Остается требование по дорогим покупкам - если вы за последний год потратили больше 50 тысяч гривен на разовые покупки, то субсидия вам не положена.

Лазебная пояснила, что пойти на такие меры их заставили итоги верификации получателей субсидий. Обнаружилось, что некоторые граждане, получив от государства компенсацию по коммуналке, ни в чем себе не отказывали. Скажем, выявили случай, когда субсидиант купил себе элитное авто за 800 тысяч гривен, другой приобрел валюты на миллион, третий накупил дорогих импортных тракторов и т.д.

Всего, по данным мониторинга, 830 получателей субсидии приобрели только валюты более чем на 140 млн гривен.

Впрочем, обрежут ли субсидии только тем, кто живет отнюдь не бедно, или же под раздачу попадут и менее обеспеченные украинцы - неясно. Кабмин, отменивший работу местных комиссий, которые решали вопрос по субсидиям для проблемных получателей в каждом конкретном случае теперь заменят местные управления по соцполитике. А как они будут действовать и станут ли разбираться в жизненной ситуации каждого претендента на субсидии - вопрос открытый.

Реформы для Нафтогаза

На завершение коммунальной тематики Кабмин анонсировал большие изменения в "Нафтогазе". В частности, правительство собирается улучшить работу номинационного комитета, который будет отбирать претендентов в набсовет и правление НАКа. Улучшение состоит в том, что в комитет введут представителей международных партнеров Украины. То есть, фактически влияние иностранцев на НАК еще больше усилится.

На заседании Кабмина 19 апреля присутствовала глава набсовета Нафтогаза Клэр Споттисвуд, которая заявила, что все пять членов набсовета готовы продолжить работу в НАКе еще на год на условиях предыдущих контрактов, что прописано в дорожной карте, которая на прошлой неделе была направлена в Кабмин.

Также госпожа Споттисвуд сказала, что набсовет готов рассматривать предложения по трансформации компании, увеличению добычи газа и ностранным инвестициям. А напоследок порекомендовала правительству «присматривать» за публичной коммуникацией главы правления, то есть, Юрия Юрьевича Витренко, который, действительно, в последнее время немало чего наговорил.

Условия для инвесторов

Кабмин запускает работу инвестнянь. На заседании 19 мая было принято постановление, которое прописывает технико- экономические условия для обоснования проектов со значительными инвестициями. Проекты должны будут содержать данные по объемам инвестиций, оценочной стоимости содержания и эксплуатации объектов, рыночной среде, анализ экологических аспектов, риски внедрения, влияние на социальную сферу и др.

Затем эти проекты будут оценивать и выносить решение о целесообразности их реализации. Те инвесторы, кому включат зеленый свет, перейдут под покровительство «инвестнянь».

Как отметил Денис Шмыгаль, уже есть список из порядка 15 потенциальных инвесторов, которые готовы вложить в Украину около миллиарда долларов.

Трудовые споры будут решать по-новому

Правительство не оставляет попытки переписать трудовой кодекс. 19 мая Кабмин согласовал законопроект о решении индивидуальных трудовых споров.

Как указано в пояснительной записке, сейчас способов решить трудовой спор только два - договоренности между работодателем и наемным рабочим или суд.

Новый проект внедряет еще один - так называемую медиацию, когда между работодателем в работников будет активно участвовать еще и посредник - комиссия по трудовым спорам. Такие комиссии есть и сейчас, но их привлекают далеко не всегда.

Теперь же комиссии должны помогать сторонам договориться полюбовно, вот только на чьей стороне такой посредник будет играть - работодателя или простого работника - вопрос открытый.

Важные изменения также по разбирательствам в судах. В проекте прописано, что работник может подавать иск по невыплате зарплаты или взысканию компенсаций с работодателя в течение года с момента нарушения трудового договора. Сейчас срока давности нет, то есть, можно требовать с работодателя денег и через несколько лет. В пояснительной записке указано, что неограниченные сроки для судебных разбирательств позволяют гражданам злоупотреблять - скажем, люди обращаются в суд через несколько лет с момента невыплаты зарплаты и требуют увеличенные суммы компенсаций.

Но и работодатели не смогут требовать с работника компенсации за материальный ущерб, если в момента нанесения такого прошло больше трех месяцев (по действующему законодательству - год).

Запрет трансжиров

Украинцев станут постепенно отучать есть трансжиры. Кабмин согласовал законопроект, согласно которому содержание трансжирных кислот в продуктах питания будет жестко регулироваться. Как говорится в пояснительной записке, в этом плане Украина двигается в русле европейского законодательства, которое планомерно "оздоравливает" еду.

Напомним: трансжиры провоцируют сердечно-сосудистые болезни и даже некоторые формы рака. По рекомендациям ВОЗ, потребление трансжирных кислот не должно превышать 1% от общего потребления калорий, то есть, не больше 2,2 грамма в день.

Если съедать, скажем, 5 грамм трансжиров в день, то риск болезней сердца повышается сразу на 23%.

В нашем законе о безопасности и качестве пищевых продуктов упоминания о трансжирах вообще нет - новым проектом предлагается только внести определение основных терминов. Также в новом законопроекте прописано, что производители должны будут сообщать о наличии в продукте транжирных кислот, а ,если содержание последних выше определенного уровня (его назовет Кабмин), то такие продукты вовсе будут запрещены для продажи на территории Украины. Как это скажется на здоровье украинцев - пока неясно, но вот то, что цены на еду еще больше взлетят, практически не подлежит сомнению. Ведь транжирами, как правило, напичканы самые дешевые продукты питания.

Минюст займется землей

Ведомство Дениса Малюськи продолжает фонтанировать идеями - как заработать денег. В подачи Минюста Кабмин принял постановление, которым расширил перечень платных услуг, которые разрешено предоставлять научно- исследовательскими учреждениями судебной экспертизы министерства юстиции.

В этом перечне появились следующие услуги:

Проведение экспертизы проектной документации на строительство объектов

Проведение сертификации колесных транспортных средств или партий частей и оборудования

Оценка имущества, имущественных прав, экспертная денежная оценка земельных участков и прав на них, а также рецензирование отчетов о такой оценке. Понятно, что с открытием рынка земли спрос на последние услуги точно будет. Ценники Минюст пока не выставил.

Переход на украинский до 2030 года

Кабмин утвердил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы обеспечения развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2030 года.

Документ - программный, конкретики в нем не так много. Но, как указано в пояснительной записке, его принятие позволит разработать Государственную стратегию по внедрению украинского языка во все сферы.

В частности, прописано требование общаться по-украински для должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, разработка курсов по украинскому языку для разных категорий лиц, в том числе, на безоплатной основе (то есть, часть курсов будет платной), улучшение качества преподавания украинского языка в учреждениях образования. Планируется также ввести экзамен на уровень владения государственным языком, в том числе, сертифитированного экзамена по украинскому как иностранному А1-С2.

В перечне мероприятий перечислены также поддержка украиноязычного книгоиздания и медийных продуктов и прочее.