Завтра, в годовщину своей инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию. С корреспондентами он решил встретиться в 12:00 на предприятии Антонов.

Выбор локации навевает на мысли о том, что президент собирается вложить в мероприятие какой-то особый смысл. Например, того, как при Зеленском возрождается украинское авиастроение.

Такой посыл может задать пресс-конференции "правильный" ритм и какое-то время поговорить о "перемогах".

"Страна" разбиралась, почему выход Зеленского к журналистам пройдет на авиазаводе и что об этом думают сами представители СМИ.

В чем символизм встречи на заводе

Судя по всему, госпредприятие "Антонов" должно стать наглядным примером политики Зеленского по "возрождению страны".

Как известно, до президентства Зеленского завод был на грани банкротства и готовился к закрытию. Впервые судьбой "Антонова" у Зеленского озаботились в прошлом году после крушения Ан-26 под Харьковом. Именно тогда стало понятно, что украинские самолеты, которым уже по 50 лет, опасны для жизни.

После президент взял над предприятием шефство, заявил, что покроют часть его долгов и дадут денег на модернизацию флота "Авиалиний Антонова" - и импортозамещение для новых серийных моделей.

Уже тогда Зеленский обещал, что заводу дадут новые заказы. В конце прошлого года между Минобороны и ГП "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины и создание спецпрограммы подготовки инженеров-конструкторов для госпредприятия.

29 декабря 2020 государство впервые за годы независимости заказало у "Антонова" три новых украинских самолета Ан-178 для армии. Также известно, что киевский "Антонов" занялся разработкой аналога турецких ударных беспилотников "Байрактаров".

Поэтому, скорее всего, нынешнюю пресс-конференцию Зеленский начнет с какой-то "авиационной" перемоги.

Впрочем, в соцсетях уже начали выдвигать другие версии.

"Хорошая иллюстрация деиндустриализации"

Заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова в своем Telegram-канале написала, что считает выбранное Зеленским место для проведения пресс-конференции странным.

"Странное место Зе выбрал для пресс-конференции - госпредприятие "Антонов". У меня вопрос - а почему не Ватикан? Ну или Иерусалим на худой конец? Прекрасные же места для такого события. А почему не Триумфальная арка - красиво. И остров Пасхи замечательно подходит - неправильные журналисты точно не доберутся!", - прокомментировала Светлана Крюкова.

Журналист Денис Иванеско напомнил, что "Антонов" уже давно ничего не выпускает.

"ГП "Антонов" последний серийный самолет выпустил в 2016 году. Что еще делать на пустующем заводе, кроме пресс-конференций, вечеринок и съемок сериалов? Хорошая иллюстрация деиндустриализации", - написал он.

Нардеп от "Оппозиционной платформы за жизнь" Николай Скорик в комментариях у Иванеско предположил, что "будет что-то вроде закладки нового самолета. Иначе совсем глупо" и добавляет, что Зеленский действует по принципу литературного героя Хаджи Нассредина: или хан умрет или ишак. "А пока хороший понт. А он, как известно, дороже денег".

Журналист Василий Апасов фантазирует, зная о любви президента к эпатажу, мол пресс-конференцию можно было бы сделать "внутри нашей надцатилетней гордости, самолёта Мрия.

Первая прессуха в мире была бы в самом большом самолете в мире. Так никто не делал. Можно было бы даже полетать над Киевом.

А внизу бегали бы дети, махали самолету и кричали "смотрите, пресс-конференция летит..."

Нардеп Олег Волошин считает, что Зеленский пытается имитировать стиль Путина, который часто выступает на заводах.

"Желание профессионального пародиста копировать практики настоящих политиков понятно. В 2016 году Владимир Путин под камеры СМИ на Челябинском трубопрокатном заводе уже общался... с рабочими.

Конечно, при желании тот формат можно тоже отнести к некоей форме пресс-конференции. Только завод там работающий, целиком загруженный заказами. И вопросы задавали только его сотрудники.

Для завтрашнего перформанса на ГП "Антонов" все эти условия не соблюдены. Потому скоро и немногие оставшиеся у нас промышленные предприятия только и можно будет использовать, что для посиделок с журналистами. Надо же как-то построенные при СССР цеха использовать перед тем, как отдать их мелким арендаторам и застройщикам, как случилось с цехами тысяч других предприятий по всей стране".

Журналист Станислав Речинский уверен, что главный месседж пресс-конференции Зеленского будет избитым - "Ай хэв э дрим. Дуже дякую".

"Судя по тому, что прессуха Зеленского будет на заводе Антонова – Мендель и Подоляк поставят Владимира Александровича на фоне "Мрии" и будет он крайне пошло говорить на тему "айхэвэдрим". Кому-то эту старую тему уже наши политтехнологи продавали. А для того чтобы эту "айхэвэдрим" осуществить – конечно же нужен второй срок. Президентский. Тюремный потом.

Но сперва, конечно об успехах и подвигах. Войну не закончил, но стрелять стали меньше. Что весьма спорно. Путин, @ука, прочувствовал мощь международного авторитета Зеленского, испугался и не напал. И весна вот пришла. Интересно, тучи разгонять не будут перед прессухой?

Итак, об успехах. Мы начали решительную и окончательную борьбу с коррупцией. Механизм санкций, который мы применили против контрабандистов был мощен. И принес в бюджет … аж миллиарды ни@уя. Как, впрочем, и все остальные санкции, за исключением санкций против каналов Медведчука. А так, походу, санкции еще приведут к многомиллионным искам против Украины и к очередному позору.

Итак, об успехах. Мы создали цифровую Украину. Правда "Дия" – настолько стремная и ломаемая программа, … но это все-равно.

Я создал самую тупую в истории Украины парламентскую фракцию. У них изначально потеряна управляемость в силу тяжелого детства, но конверты становятся толще, Юзик бодреет и управляемость возвращается.

Итак, об успехах. О программе "Большое строительство" скоро заговорит весь мир. 'Большая реставрация" потрясет Нотр Дам. "Большие гиды" супруги Президента уже покрыли все музеи аравийского полуострова. Ай хэв э дрим! Но есть 3,14дарасы, которые мечтают исполнению моей дрим. Это Порошенко и Кличко. А также министр Степанов, который подло, по сговору с Порошенко провалил вакцинацию страны. Ну или что-то в этом духе.

Итак, об успехах. Мы – столица Европы, мы обречены на процветание и лидерство во всем мире, потому что мы @уенный народ у которого есть такой @уенный Президент, который @уенно записывает такие @уенные ролики Дякую, дуже дякую", - написал Речинский.

Журналист Иван Яковина полагает, что президент никогда не будет отвечать на острые вопросы по сути, поэтому формат больших пресс-конференций бесполезен.

"Я считаю формат "Президент дает большую пресс-конференцию" абсолютно бессмысленным, бесполезным (даже вредным) и унизительным для репортеров. Главный герой всегда говорит лишь то, чего хочет. Уточняющих и обостряющих вопросов формат не предусматривает.

Из-за этого журналисты выступают своего рода кордебалетом, серой массовкой, на фоне которой должен блистать "солист".

Лучшее, на что может надеяться журналист - это задать острый и запоминающийся вопрос. Собственно, именно в этом они и соревнуются. Вопросы задаются не ради того, чтобы получить субстантивный ответ, а ради самих вопросов, которые становятся политическими заявлениями задающих их журналистов, чего вообще-то быть не должно.

Все это в комплексе выглядит убого, жалко и абсурдно. Всякий раз испытываю чувство испанского стыда, когда вижу. Лучшее, что могли бы сделать журналисты - не ходить на эти собрания, прекратив порочную практику их проведения. Но, конечно, они пойдут. И это очень печально.

(Важно то, что личность президента никакого значения не имеет - одна и та же история повторяется раз от раза вне зависимости от фамилии и политической ориентации руководителя страны)".

Спецкор "Страны" Олеся Медведева заявляет, что не пойдет на завод Антонова, поскольку это "показуха и перфоманс".

"Итак, завтра прессуха Зеленского на ГП "Антонов", показуха и перфоманс продолжается (почему не на передовой, там где перебежки для иностранных СМИ снимали?). Я не пойду и не хотела бы пойти. Слишком токсичная атмосфера и слишком сильное желание "втащить" по заждавшимися мордам политоты и, ставших придворными, журналистов.

У меня к Александровичу, на самом деле, не много вопросов. С ним уже все понятно давно и безвозвратно. Основной вопрос, наверное: каково это, стать крупнейшим разочарованием десятилетия? И в какую страну сбежит Зеленский после того как проиграет выборы?

Это так, навскидку. Но там будут наши журналисты, уверена они справятся.

На прессухе мы не услышим ничего нового или прорывного. Все, что будет сказано - уже все слышали. Даже про космос, приватизацию и диджитализацию села (расскажи козе Тамаре). Непогрешимый, в стиле Петра пятого, расскажет журналистам о том как все хорошо и все богаты, просто вы этого не замечаете, сволочи тупые. А если где-то воруют или гадят в подъездах так это Путин виноват.

Ваша же покорная слуга, Медведева, будет с самого утра все слушать, записывать и анализировать, чтобы вы не тратили своё драгоценное время, а просто посмотрели #ЯсноПонятно по итогу этого движа".