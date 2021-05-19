В Печерском районном суде Киева началось заседание по продлению меры пресечения экс-нардепу Семену Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании.

Перед началом заседания Семенченко прокомментировал новое предъявленное ему подозрение - в обстреле из гранатомета офиса телеканала "112 Украина". Он его отверг и назвал "антиукраинским".

"Считаю, что нужно провести очную ставку с (народным депутатом от партии ОПЗЖ Виктором) Медведчуком, каналы которого были закрыты после санкций СНБО. Предлагаю провести мне с Медведчуком очную ставку. Однако я нахожусь в СИЗО, а он на домашнем аресте", - заявил Семенченко.

Напомним, бывший народный депутат Семенченко фигурирует в деле о незаконном создании частной военной компании. В конце марта суд арестовал его на 2 месяца, без права внесения залога. Однако на следующий день после заседания суда его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", в начале апреля из больницы экс-нардепа перевели в СИЗО.

А 14 мая Семенченко предъявлено подозрение в обстреле здания украинского телеканала "112 Украина", который произошел в 2019 году. По версии следствия "этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны".

Также сообщалось, что во время заседания апелляционного суда 7 апреля, Семенченко развесил в клетке флаг батальона "Донбасс". На заседание пришло 20 человек, готовых выступить поручителями Семенченко. В итоге суд оставил меру пресечения без изменений.