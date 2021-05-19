В больнице Черкассах умер девятиклассник Артем Попов, который во время занятия в школьном тире получил тяжелое огнестрельное ранение головы месяц назад.

Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета в среду, 19 мая в соцсети.

"К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школы №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2", - говорится в сообщении.

Напомним, трагический инцидент произошел в тире гимназии 20 апреля. Девятиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранение произошло во время тренировки по стрельбе, когда учитель вышел из помещения. По словам пресс-секретаря полиции, сообщение о ранении в правоохранительные органы поступило от медиков.

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