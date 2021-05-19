Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, 19 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопросы депутатов, Ляшко озвучил свои первые шаги на должности министра здравоохранения. Он пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от Covid-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

"Я, Виктор Ляшко, в должности главного государственного санитарного врача Украины и кандидат на должность министра здравоохранения, обещаю в летний период провести вакцинацию двумя дозами пяти миллионов украинцев, провести 10 млн вакцинаций как минимум. Это то, что я гарантирую", - сказал он.

Также Ляшко заверил комитет, что сразу после голосования в Раде он готов представить комитету планы работы на 100 первых дней и на первые шесть месяцев.

Напомним, в Верховной Раде голосование за назначение Виктора Ляшко министром здравоохранения запланировано на четверг, 20 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент представление о назначении Ляшко на новую должность. Кандидат на высокий пост заявил, что уже определился с преемником на посту главного санитарного врача, но пока не озвучил его фамилии.

Как сообщалось, во вторник, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого было принято решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова. За выступили 292 народных депутата.

Также "Страна" подробно разбиралась, чем известен Виктор Ляшко, который уже завтра может возглавить Минздрав.