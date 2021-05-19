Во время встречи президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом, если т13 апреаковая состоится, сторона России хочет обсудить вопрос стратегической стабильности в мире и проблематику двусторонних отношений государств.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

После вопроса журналиста о том, будет ли Путин требовать объяснений после того, как Байден назвал его убийцей, Песков сказала, что этот инцидент не самое главное. На повестке встречи будет две основные тем: проблематика двусторонних отношений США и РФ и вопросы стратегической стабильности.

При этом где и когда состоится встреча президентов в Кремле на данный момент не знают.

Напомним, 13 апреля, в ходе телефонной беседы с Путином Джо Байден предложил ему встретиться. После этого в Белом доме сообщили, что встреча пройдет летом в одной из европейских стран.

В свою очередь российская сторона допустила проведение встречи "в одной из дипломатических столиц Европы", в случае если договоренность о проведении саммита будет достигнута.