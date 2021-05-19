Полиция Кемеровской области в России завершила расследование уголовного дела о смерти жителя Новокузнецка в октябре 2020 года, которая произошла при странных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

В день убийства женщина и ее сожитель вместе выпивали и вскоре между ними произошла ссора.

После этого пара немного остыла, и мужчина лег на кровать лицом вниз. Женщина села на его шею, не давая встать. В результате мужчина перестал подавать признаки жизни.

"Обвиняемая, испугавшись, стала его трясти и кричать, чтобы он очнулся. Соседка этажом выше услышала эти крики, спустилась в квартиру потерпевшего и вызвала "скорую помощь". Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Причиной смерти медики назвали удушье. При этом вес женщины составлял 100 кг при относительно невысоком росте (какого именно, не уточняется).

По данным СК, жительница Новокузнецка частично признала вину, заявив, что просто хотела успокоить своего разозлившегося сожителя. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом дочь после посиделок за бутылкой задушила мать накануне 8 марта.

Также сообщалось, что в России мать задушила двоих детей и пыталась покончить с собой. Но не смогла и вызвала скорую.