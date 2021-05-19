Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, за кандидатуру которого на должность главы Минздрава завтра будут голосовать в Верховной Раде, заявил, что уже определился с преемником на посту главного санитарного врача.

Об этом он сообщил в ходе заседания профильного парламентского комитета парламента в среду, 19 мая.

В то же время Ляшко отказался называть фамилию человека, который заменит его на должности главного санитарного врача.

"Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию", - сказал чиновник.

Также он, подводя итоги своей работы, заявил, что ему "не стыдно ни за одно решение, принятое на своем посту".

В то же время он заявил, что в случае назначения министром здравоохранения, у него уже есть сформированная команда для работы в Минздраве.

"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", - сказал Ляшко.

Напомним, во вторник, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого было принято решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова. За выступили 292 народных депутата.

В четверг, 20 мая, на очередном заседании парламента пройдет голосование за кандидатуру Ляшко на должность главы Минздрава. На данный момент он занимает пост замминистра здравоохранения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже подал в парламент представление о назначении Ляшко на новую должность.

Ранее "Страна" разбиралась, кого хотят сделать новым министром здравоохранения Украины.