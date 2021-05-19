Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 мая.

В документе предлагается ввести процедуру регулирования содержания трансжирных кислот в пищевых продуктах. В том числе ввести обязательство для операторов продуктового рынка, согласно которому они должны будут сообщать количество трансжирных кислот.

Кроме того, в законопроекте предлагают запретить оборот продуктов, в которых уровень трансжирных кислот выше нормы. Такие изменения направлены, в частности, на сокращения уровня неинфекционных заболеваний в Украине.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины еще в 2017 году предлагало запретить трансжиры в пищевых продуктах. В Минздраве считают, что такой запрет позволит значительно снизить смертность в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Также "Страна" сообщала, что производители молочных продуктов хотят снизить предел содержания трансжиров.