Президент Владимир Зеленский подписал совместное заявление с премьером Эстонии Каей Каллас о поддержке вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду.

Кая Каллас прибыла в Украину с трехдневным визитом, в рамках которого сегодня она встретилась с Владимиром Зеленским.

Во время встречи политики обсудили первоочередные шаги Украины в направлении углубления отношений с ЕС.

Глава Украины заявил о стратегической целе наше страны на обретение полноправного членства в Евросоюзе и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозного задачи.

"По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность содействовать нашему государству в достижении критериев членства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее уже три страны обязались поддержать вступление Украины в ЕС - Литва, Латвия и Польша. С этими государствами были подписаны декларации по вопросу европейской перспективы Украины. Эти документы не были обнародованы публично.

Ранее "Страна" подробно писала, как Банковая хочет подобраться к членству в ЕС и почему это не нравится Германии.