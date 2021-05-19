В Москве скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в детском художественном фильме "Приключения Буратино", снятом в 1975 году. Женщине было 53 года. О ее смерти сообщил в Facebook ее муж, актер и журналист Алексей Войтюк.

"Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней!" - написал Алексей.

По данным российских СМИ, почти три года Татьяна Проценко боролась с онкологическим заболеванием, но безуспешно. Смерть наступила в отделении реанимации одной из московских больниц.

Дата и место похорон будут объявлены позже.

Татьяна Проценко известна зрителям по роли Мальвины в советском фильме "Приключения Буратино", которую она сыграла в шестилетнем возрасте. Ранее она рассказывала, что ассистент режиссера познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы. На роль ее утвердил создатель картины Леонид Нечаев.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне стало известно, что умер актер Владимир Федоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле".

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