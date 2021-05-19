Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак увидел потенциальную опасность в российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые состоятся осенью.

Об этом он заявил в ходе заседании Военного комитета НАТО в формате с Украиной, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ Украины заявил, что "украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

Кроме того, потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021".

В свою очередь, председатель Военного комитета Североатлантического Альянса (НАТО) генерал Стюарт Пич заявил, что Россия продолжает придерживаться модели создания дестабилизации на украинской границе, "ради чего сосредотачивает в этих районах войска, пытается ввести ограничения в Черном море и ограничить доступ к Азовскому морю через Керченский пролив".

Напомним, глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в случае нового вторжения России в Украину потенциальным союзником РФ может стать Беларусь. Также он заявил, что концентрация российских войск на границе с нашей страной достигает 100 тысяч военнослужащих.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Россия не отвела войска от границ с Украиной.