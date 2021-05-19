Новоизбранный народный депутат Андрей Аксенов, который одержал победу на выборах в Верховную Раду в 50-м округе, заявил, что слухи о его российском гражданстве может подтвердить только наличие соответствующего паспорта.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода" в среду, 19 мая.

"По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта - нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать", - заявил он.

Напомним, сегодня Аксенов зачитал присягу народного депутата. Однако делать это ему пришлось из гостевой ложи, так как с утра депутаты заблокировали трибуну в Верховной Раде, чтобы помешать.

Как известно, Андрей Аксенов был мэром Доброполья. Его оппоненты утверждали, что он получил в Крыму российское гражданство. Однако Служба безопасности Украины заявила, что не владеет информацией о наличии российского гражданства у Андрея Аксенова.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, чем известен Андрей Аксенов и какие у него политические взгляды. На момент драматических событий 2014 года Андрей Аксенов был главой поселка Новодонецкое. В нем тогда открыли уличную палатку - импровизированный участок, на котором проходил "референдум" об отделении от Украины и создании "ДНР".