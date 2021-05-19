После отставки пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, идет процесс поиска новых кандидатов. В ближайшее время будет составлен предварительный лонг-лист.

Об этом корреспонденту "Страны" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Идут собеседования, тестирования. В ближайшие дни будет определён предварительный лонг-лист. Потом повторные собеседования и выход на фамилию пресс-секретаря", - сказал Подоляк.

Напомним, в конце апреля Юлия Мендель написала заявление об отставке. В Офисе президента назвали три причины ее увольнения: жесткий график работы, большое количество хейта и то, что уровень Мендель "перешел на ступеньку выше".

При этом Мендель не уходит из Офиса президента, она станет советником президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

"Страна" подробно писала, чем запомнилась Юлия Мендель на посту пресс-секретаря.

Также сообщалось, что завтра модерировать пресс-конференцию президента Владимира Зеленского вместо Мендель будет Ирина Победоносцева - руководитель департамента ОП информационной политики.