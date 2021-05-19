В Черкассах минувшей ночью неизвестные пытались поджечь дом депутата Черкасского городского совета, бросив к нему во двор емкость с воспламеняющейся жидкостью. Инцидент произошел около часу ночи. Правоохранители осмотрели место ЧП, изъяли вещественные доказательства и открыли уголовное производство, сообщает региональная Нацполиция.

"Сегодня, около часа ночи, на специальную линию 102 поступило заявление от одного из чиновников и депутатов Черкасского городского совета, о том, что ночью неизвестный бросил во двор его домовладения бутылки с легковоспламеняющимся веществом. В результате действий, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным местного издания "Про все", хозяином дома, в который метнули "коктейль Молотова" является депутат Черкасского горсовета и директор КП "ЧЕЛУАШ" (Черкасское эксплуатационное линейное управление автомобильных дорог) Алексей Мельник.

По его словам, неизвестные бросили на территорию дома две зажигательные смеси, передает .

"Одна попала в стену дома, другая - в беседку рядом. Хорошо, что я не спал, ведь все это происходило в час ночи", - прокомментировал случившееся чиновник.

Он связывает попытку поджога со своей политической и профессиональной деятельностью, но признает, что конфликтов и угроз в его адрес не поступало.

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