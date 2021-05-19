Завтрашнюю пресс-конференцию президента Украины будет модерировать Ирина Победоносцева.

Об этом "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ирина Победоносцева является руководителем Департамента информационной политики Офиса президента Украины.

До назначения в Офис президента она была директором по развитию студии "Квартал 95", на время избирательной кампании работала главой пресс-службы штаба. В январе 2019 года стала основателем иронического интернет-издания ЙОД.media.

Отметим, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель решила уйти в отставку. Пока ей еще не найдена замена, она продолжает выполнять обязанности пресс-секретаря. Позже она займет должность советника президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

Напомним, пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского пройдет в четверг, 20 мая, в 12:00 на территории ГП "Антонов". Она будет посвящена двухлетию каденции главы государства.

Также мы писали о том, что ранее обещал украинцам Зе на своих пресс-конференциях.

Кроме того, "Страна" узнавала, что украинские журналисты спросили бы у Зеленского.