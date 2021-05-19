Полмиллиона доз американской вакцины Pfizer-BioTEch прибудет в Украину уже до конца нынешней недели. Препарат поступит по международной программе COVAX. Об этом посольство США в Украине сообщило в своем микроблоге в Тwitter.

"На этой неделе по программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech. США, крупнейший в мире донор COVAX, гордится поддержкой Украины и глобальными усилиями по прекращению пандемии и обеспечению равного доступа к вакцине", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, в партии вакцины от коронавируса Pfizer, которая прилетела в Украину 18 мая, 122 850 дозы препарата. Вчера главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что следующую партию американской вакцины стоит ждать уже после 7 июня.

Ранее "Страна" разбиралась, что это за вакцина, есть ли от нее побочные эффекты и какие противопоказания. Препарат Pfizer официально в США называется BNT162b2, а в Евросоюзе зарегистрирована под торговой маркой Comirnaty. Ее разрешается колоть взрослым от 16 лет и без дальнейших ограничений по возрасту. То есть на детях ее применять нельзя.

Также мы сообщали, что США планируют направить в другие страны 60 млн доз вакцины AstraZeneca. Американский президент Джо Байден пообещал также до конца июня дополнительные 20 млн доз, включающие вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson - все они применяются в США.