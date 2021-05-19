В Кремле позитивно оценили информацию о том, что Вашингтон может отказаться от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикация сам по себе достаточно позитивен, - сказал он. - Это говорит гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции".

В то же время он добавил, что эту информацию пока официально не подтвердили.

"Пока рано говорить о каких-то официальных планах, пока, по крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", - заявил он.

Напомним, вечера американское издание Axios со ссылкой сразу на два источника сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена готова отказаться от санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Перед этим сообщалось, что Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока - 2".