Новые замминистра энергетики и глава Госинспекции архитектуры. Какие кадровые решения сегодня принял Кабмин
Кабинет министров Украины назначил Пидкоморную Юлию Анатольевну на пост замминистра энергетики Украины и Кривоноса Семена Юрия Анатольевича на должность председателя Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины.
Соответствующие решения украинское правительство приняло в ходе заседания в среду, 19 мая.
Также сегодня Кабмин возложил исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну.
Помимо этого правительство согласовало назначение Левчук Виктории Анатольевны на пост заместителя председателя Волынской областной государственной администрации.
Кроме этого Кабинет министров согласовал:
- кандидатуру Санина Сергея Викторовича на должность начальника государственного учреждения "Госгидрография";
- временное возложение исполнения обязанностей генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на Сейду Валерия Александровича;
- временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Украинский центр" Безопасность" на Кордонца Константина Владимировича.
Напомним, ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представления о назначении руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, главы "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, а также замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.
Во время сегодняшнего заседания правительства Шмыгаль также объявил об отказе от государственного регулирования цен на газ.