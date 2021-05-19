Кабинет министров Украины назначил Пидкоморную Юлию Анатольевну на пост замминистра энергетики Украины и Кривоноса Семена Юрия Анатольевича на должность председателя Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Соответствующие решения украинское правительство приняло в ходе заседания в среду, 19 мая.

Также сегодня Кабмин возложил исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на Новикову Ирину Юрьевну.

Помимо этого правительство согласовало назначение Левчук Виктории Анатольевны на пост заместителя председателя Волынской областной государственной администрации.

Кроме этого Кабинет министров согласовал:

кандидатуру Санина Сергея Викторовича на должность начальника государственного учреждения "Госгидрография";





временное возложение исполнения обязанностей генерального директора государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на Сейду Валерия Александровича;





временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Украинский центр" Безопасность" на Кордонца Константина Владимировича.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представления о назначении руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, главы "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, а также замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.

Во время сегодняшнего заседания правительства Шмыгаль также объявил об отказе от государственного регулирования цен на газ.