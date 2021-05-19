В правительстве утвердили концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка, рассчитанную на 2022 - 2030 годы. В течение этого времени в стране хотят повысить качество преподавания украинского, улучшить качество украиноязычного культурного продукта и обязать представителей органов власти и местного самоуправления использовать государственный язык.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, концепцию разработали в Министерстве культуры и информационной политики, программа рассчитана на 9 лет и предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни. Ткаченко также заявил, что его ведомство придерживается политики "мягкой украинизации".

Программа включает такие пункты:

обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение его дискриминации;

запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате);

улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

поддержка и популяризация украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;

содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

поддержка инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино;

стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;

поддержка книгоиздательского дела в Украине.

Напомним, по результатам опросов социологов, каждый пятый русскоязычный украинец сталкивался с негативным отношением к себе из-за родного языка.

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