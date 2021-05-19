Кабмин утвердил концепцию программы по развитию украинского языка до 2030 года
В правительстве утвердили концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка, рассчитанную на 2022 - 2030 годы. В течение этого времени в стране хотят повысить качество преподавания украинского, улучшить качество украиноязычного культурного продукта и обязать представителей органов власти и местного самоуправления использовать государственный язык.
Об этом в Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, концепцию разработали в Министерстве культуры и информационной политики, программа рассчитана на 9 лет и предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни. Ткаченко также заявил, что его ведомство придерживается политики "мягкой украинизации".
Программа включает такие пункты:
- обязательное использование государственного языка работниками органов власти и местного самоуправления при исполнении своих служебных обязанностей, недопущение его дискриминации;
- запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате);
- улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
- поддержка и популяризация украинского языка за рубежом, создание системы преподавания украинского языка как иностранного;
- содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;
- поддержка инноваций и развития современных культурных индустрий, улучшение качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино;
- стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа;
- поддержка книгоиздательского дела в Украине.
Напомним, по результатам опросов социологов, каждый пятый русскоязычный украинец сталкивался с негативным отношением к себе из-за родного языка.
Также мы писали о том, что мовный омбудсмен Креминь призвал лишать депутатских мандатов из-за русского языка.