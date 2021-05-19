Кабинет министров Украины принял решение не продлевать возложение специальных обязательств (ВСО) для предприятия теплокоммуэнерго. Начиная с 20 мая "Нафтогаз" больше не обязан продавать газ для этих предприятий по фиксированной цене.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, 19 мая.

"Это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа. Это шаг, который наконец позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду.

Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно", - пояснил Шмыгаль.

Кроме того глава правительства сообщил, что дал поручение Минрегиону и Минэнергетики в течение трех недель выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины.

"Министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ", - сообщил премьер-министр.

Напомним, появились годовые цены на газ для украинцев по всем областям.

Также "страна" сообщала, что "Нафтогаз" назвал годовой тариф на топливо.