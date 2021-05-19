Украинские власти договорились организовать "зеленый коридор" для эвакуации граждан Украины, которые находятся в Секторе Газа. Их будут вывозить через Египет на специальных авиарейсах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Кабинета министров в среду, 19 мая.

"Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации, уже отработали организационные вопросы с властью Египта и на данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины", - заявил министр.

Напомним, первоначально речь шла об эвакуации 80 украинцев из Сектора Газа, где продолжается вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Она запланирована на среду, 19 мая.

Впоследствии число желающих покинуть опасный регион увеличилось до 120. В МИД заявили, что отрабатывают безопасные пути вывоза людей. Не исключено, что путь украинцев домой проляжет через Египет.

Ранее в МИД заявили, что ждут прекращения огня, чтобы эвакуировать украинцев из сектора Газа.