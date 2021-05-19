Министерство образования согласилось пересмотреть учебники истории за 5-11 классы, где упоминается история "Революции достоинства". Об этом говорится в письме МОН, которое есть в распоряжении "Страны".

Письмо адресовано юристу Андрею Портнову, который в январе и апреле 2021 года выиграл два суда у Минобразования - основной и апелляционный.

Портнов обратился в Окружной админсуд Киева по поводу учебников, в которых "Беркут" обвинялся в гибели людей на Майдане 20 января 2014 года. Юрист заявлял, что школьные пособия не имели права обвинять правоохранителей без решения суда. Также в учебниках умалчивается о провокаторах со стороны стороны сторонников Майдана, которые, по данным следствия, открыли огонь первыми.

"Мы подали в суд, чтобы из всех учебников 5-11 классов вычеркнуть упоминания о так называемой революции и о преступниках, которые были причастны к массовым убийствам и насилию", - рассказывал Портнов "Стране" еще в мае 2020 года.

В январе ОАСК постановил пересмотреть эти учебники. Министерство обжаловало это решение, но в апреле апелляция подтвердила решение первой инстанции, предписав чиновникам:

- объявить и провести новый конкурсный отбор проектов учебников по истории Украины для 11 классов и вступления в истории для 5 классов;

- обеспечить пересмотр других учебников, пособий, учебных программ которые содержат описание событий 2013-2014 годов, в частности Революции Достоинства на предмет представления полной, достоверной и объективной информации.

Теперь, в ответ на запрос Портнова, Минобразования прислало ему ответ о том, как намерено исполнять решение апелляции.

1. Новый конкурсный отбор с учетом требований суда будет проведен в следующие сроки: учебники для 5 класса - в 2022 году, для 11-го - в 2024-м.

2. Что же до второго требования - пересмотреть другие учебные пособия на предмет корректного изложения событий на Майдане - МОН обратилось за экспертизой в Институт истории Украины Национальной академии наук.