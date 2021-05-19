На заседании в среду, 19 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия.

Документ своими голосами поддержали 245 нардепов.

Законопроект предусматривает создание Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В состав совета, согласно документу, должны входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и/или в сфере судебной реформы соответствии с международными договорами.

Также определен и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.

Напомним, что ранее в Высшем совете правосудия резко раскритиковали положения законопроекта №5068 из-за предложения об участии лиц, определенных международными организациями, в избрании членов совета.

Также мы писали о том, что Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.