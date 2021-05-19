Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представления о назначении руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики и главу "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры: Алексея Любченко - на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики, Александра Кубракова - на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения", - сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

Напомним, во вторник, 18 мая, Верховная Рада сняла Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Ранее сегодня мы писали о том, что Шмыгаль подал в парламент представление о назначении замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.

Ожидается, что голосование за все три кандидатуры в сессионном зале парламента состоится на заседании в четверг, 20 мая.

Также "Страна" подробно разбиралась, кого хотят сделать министром здравоохранения и вице-премьером - министров экономики.