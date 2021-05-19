В одном из своих новых Телеграм-откровений пропавший судья Николай Чаус утверждает, что о некоторых "своих" адвокатах впервые слышит. Адвокат Александр Вишневый, который в последнее время публично представляет интересы семьи Чауса, прокомментировал "Стране" это заявление. Он также сказал, что программа, с помощью которой сняты видео с Чаусом, приобреталось военной частью под Киевом.

"Я являюсь адвокатом Николая Чауса, а договор на предоставление адвокатских услуг я заключал с его женой и матерью в его интересах уже после того, как Чаус исчез в Молдове. Это было в апреле 2021 года. Такая процедура предусмотрена уголовно-процессуальным кодексом: если местонахождение человека неизвестно, договор заключается с родственниками. А потом человек подтверждает желание пользоваться правовой помощью конкретного адвоката. Это был единственно возможный алгоритм", – заявил "Стране" Александр Вишневый.

Он уточнил, что о предоставлении юридической помощи его попросила супруга Николая Чауса, Светлана.

"Это была ее инициатива, а не моя. Она обратилась за правовой помощью, я взвесил риски, и мы заключили договор", - сообщил Вишневый.

Также адвокат утверждает, что у него есть договора на представление интересов Чауса и в деле о взятке НАБУ, и в рамках дела СБУ о его исчезновении.

Александр Вишневый также полагает, что заявления в Телеграмм-канале Чаус делает не добровольно и готовит их не он лично.

"Прежде всего, Николай Чаус самостоятельно не мог создать собственный Телеграмм-канал, так как он элементарно не умеет этого делать. Тот, кто занимается организацией этих видеозаписей, очевидно недоволен работой адвокатов, так как она проводится в разрез с их стратегией. Поэтому эти лица, организующие видеозаписи с Чаусом, принимают меры для того, чтобы исключить адвокатов из процесса, и предоставить своих "карманных" адвокатов", - предполагает юрист.

Кроме того, адвокат заявил, что файл с видеообращением Николая Чауса был смонтирован на дорогостоящем профессиональном программном обеспечении, которое в 2018-м и 2019-м году через систему электронных торгов закупалось для воинской части в Киеве.

"Согласно метаданным видео, опубликованного на Телеграмм-канале "ChausUA Николай Чаус" 16 мая 2021 следует, что видео смонтировано с помощью программы Adobe Premiere Pro. В аспекте выложенной журналистами информации о причастности украинских военных к похищению странным выглядит совпадение, что аналогичное программное обеспечение в 2018 - 2019 гг. приобретала военная часть №2428, расположенная в Киевской области (г.. Киев, ул. Народная, 54-А). Стоимость такого обеспечения – 198 477,00 грн без НДС. Обращаю внимание, что В/ч 2428 – это центральный узел связи Госпогранслужбы", - пояснил адвокат.

Адвокат собирается обращаться в органы правопорядка, чтобы они провели тщательную проверку этих фактов.

"Сложно сказать, где сейчас находится Чаус. С учетом информации правоохранителей Молдовы, есть все основания полагать, что он находится и удерживается на территории Украины. Я не знаю его точного местонахождения и не виделся с ним. Ни у меня, ни у его семьи не было такой возможности – Чаус в полной изоляции", – сообщил "Стране" Александр Вишневый.

Также Александр Вишневый не понимает, какие "рукописные документы" собирается передать через своих друзей Чаус.

"Как он может передать рукописные документы, которые он якобы собирал с 2016 по 2021 год, если его похитили фактически в одних штанах и рубашке, и никаких материалов при нем не было. А полтора месяца он находился в родной изоляции от семьи, от дома, где находятся все документы. Если эти документы готовились после похищения, то тем более ни о какой добровольности не может идти и речи", - добавил Вишневый.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко, в том числе Александр Грановский.

Также мы писали о том, что 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая было опубликовано видеообращение Николая Чауса, который заявил, что похищение произошло не сейчас, а в 2016 году. Он сообщил, что готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его с 2016 года. Но из-за того, что это "очень влиятельные люди", он вынужден требовать от правоохранительных органов гарантий безопасности.

О том, что Чауса выкрали, чтобы он дал показания против Порошенко, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказывала еще в апреле.