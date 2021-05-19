Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласился продлить свои контракты. Все пятеро членов (всего в набсовете их шестеро), которые ранее отказывались от предложения Кабмина остаться еще на год, будут переназначены еще минимум на такой же срок.

Об этом заявила глава набсовета Клэр Споттисвуд в ходе заседания Кабмина в среду, 19 мая.

"Мы разделяем общую цель защитить интересы "Нафтогаза" и обеспечить стабильность его деятельности. Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до одного года на условиях наших предыдущих контрактов. И это основывается на дорожной карте, которую мы на прошлой неделе направили правительству", - заявила она.

Клэр Споттисвуд добавила, что набсовет готов рассмотреть любые предложения нового главы правления Юрия Витренко по реализации дорожной программы.

Напомним, Кабмин на заседании 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил его бывший заместитель Юрий Витренко. Также Кабинет министров принял решение уволить всех независимых членов в наблюдательном совете и представителей государства компании "Нафтогаз Украины". То есть уволил всех членов Набсовета.

После встречи с новым главой правления компании весь набсовет НАК Нафтогаза ушёл в отставку. Свои обязанности они должны были исполнять до 14 мая.

После этого Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять свои обязанности до окончания конкурса на должности новых членов.

А несколькими днями ранее украинское правительство предложило членам наблюдательного совета остаться на своих постах еще на год. Послы G7 похвалили Кабмин за это решение.