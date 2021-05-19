Работы по реализации проекта "Стена" на границе между Украиной и Россией, которые начались еще в сентябре 2014 года к этому моменту завершены на 51,4%. При этом только на разработку законопроектов, которые позволили бы освободить пограничные войска от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы ушло пять лет.

Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запросы организации StateWatch.

"Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн. Это при том, что Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации в течение 2015-2016 годов имели безвозмездно передать 15 земельных участков для размещения отделов пограничной службы. Однако таких мер не предприняли", - сообщает StateWatch.

В то же время в Администрации Госпогранслужбы Украины не ответили на запрос организации касательно того, почему были допущены потери из государственного бюджета.

Напомним, этот проект начали еще в 2014 году. Тогда бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о строительстве "Стены", которая должна защитить Украину от возможного вторжения России. Она должна была обойтись бюджету в 4 млрд грн.

"Стену" планировали завершить в 2018 году, потом сроки отодвинули на 2021-й. Позже из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год. На строительство потратили уже более 1,7 млрд грн, ежегодно выделяя по 400-500 миллионов.