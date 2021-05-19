В Офисе президента назвали три причины, по которым пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель решила уйти в отставку. Одна из них - жесткий ритм работы Владимира Зеленского.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "КП в Украине".

"Первая (причина ухода Мендель - Ред.)– это крайне жесткий ритм работы с президентом Владимиром Зеленским. Владимир Александрович очень быстр в реакции. Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", - рассказал Подоляк.

Второй причиной он назвал сильную ненависть, которую вызывала Юлия Мендель по ряду поводов. Такое отношение, по мнению советника главы ОП, может демотивировать.

"Ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", - объяснил Подоляк.

Третьим поводом ухода в отставку Мендель, по мнению Подоляка, стало то, что она переросла уровень пресс-секретаря. На данный момент на ее пост претендует 12-15 человек.

"И третье, мне кажется, что уровень Юлии переходит на ступеньку выше. Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал, скажем так, человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени", - сообщил Подоляк.

Напомним, на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлия Мендель была назначена летом 2019 года. Во время работы успела попасть в ряд скандалов: отталкивала журналистов от президента и главы его офиса, записывала видеообращение, в котором комментировала слухи о своей беременности от Зеленского, заявляла, что всего двумя твитами спасла гривню.

В апреле 2021 года Мендель написала заявление об увольнении. На данный момент, пока не найдена замена, она продолжает выполнять обязанности пресс-секретаря. После этого займет должность советника президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

Кто может заменить Мендель на посту подробно разбиралась "Страна".