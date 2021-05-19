Верховная Рада приняла в 1 чтении законопроект, который позволяет сдавать в аренду территории и помещения ликвидированных школ. За проект авторства депутата Натальи Пипы (фракция "Голос") проголосовали 285 депутатов.

В пояснительной записке проекта отмечается, что "по состоянию на 01.02.2021 г. в Украине функционирует 8743 учреждений среднего образования в сельской местности. Среди них, 2558 учреждений среднего образования являются "малокомплектными", а в Донецкой области 10 школ приостановили деятельность из-за отсутствия детей. Сейчас на балансе местных органов самоуправления находится 365 ликвидированных имущественных комплексов ликвидируемых коммунальных учебных заведений в сельской местности".



В нынешнем учебном году прекратят работу еще 93 учебных заведений среднего образования в сельской местности.

Поэтому депутат предложила позволить объединенным территориальным громадам по своему усмотрению распоряжаться имуществом ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности, например, использовать для нужд местных жителей, а не только для получения образования, или же сдавать в аренду.

Важный момент, что в проекте прямо прописано, что арендатор сможет использовать имущество ликвидированных школ для любых целей, а не только образовательных. Так, перед принятием этого проекта Главное экспертное научное управление Рады, которое анализирует тексты поданных в парламент документов отметило, что закон об образовании запрещает использовать школы в других целях, кроме образовательных. Однако, в проекте Пипы, прямо сказано, что "имущество, в том числе земельные участки, ликвидированных государственных, коммунальных учреждений общего среднего образования или тех, деятельность которых остановлена, согласно решению учредителя может быть использовано исключительно для обеспечения получения образования, предоставления услуг в сфере социальной защиты, культуры и здравоохранения, в том числе на основе государственно-частного партнерства, за исключением имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности".

Таким образом, после принятия закона в целом не будет преград для создания в бывших школах отелей, ресторанов или бизнес-центров.

Дискуссия вокруг проекта разгорелась и в сессионном зале. В частности, депутат от "Батькивщины" Иван Кириленко заявил, что во время административно-территориальной реформы громады объединялись по принципу - 10 к 1, а это означает, что в 9 селах школы будут закрыты, а останутся только опорные.

В свою очередь депутаты Юрий Павленко (ОПЗЖ) и Лариса Билозир заявили, что обеспокоенность вызывает и тот факт, что в Украине массово закрываются санаторные школы-интернаты, которые часто находятся на территории парков, и могут иметь особую ценность для инвесторов. Например, в феврале нынешнего года Закарпатский облсовет решил ликвидировать уникальную и единственную в Закарпатье санаторную школу-интернат в Большом Березном, территория которой 5 гектаров земли. Если закон будет принят в нынешнем виде в целом, бывший интернат может превратиться в отель.