На рабочем месте чиновницы КГГА, фигурирующей в деле о незаконной застройке в буферной зоне Киево-Печерской Лавры, в рамках которого сегодня проводило обыски ГБР, висит календарь с изображением мэра Киева Виталия Кличко.

Соответствующее фото в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

На календаре, который висит над рабочим столом женщины, изображен улыбающийся мэр столицы, который разговаривает по телефону и произносит: "Александр, как вас зовут?".

Это один из мемов, который вошел в книгу "Кто не слышал, то увидит" со смешными цитатами Кличко. Мэр столицы презентовал ее в ноябре 2020 года. Всего в нее вошли 16 каламбуров, которые Кличко озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

Отметим, что обыски 19 мая проходили в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации. В каком из них работает изображенная на фото чиновница, не уточняется.

Напомним, окружение мэра Киева Виталия Кличко в последнее время пользуется особым вниманием у правоохранителей. Так, 11 и 12 мая правоохранители провели обыски в офисах коммунальных предприятий Киева, подрядных им организациях, а также у главы исполнительного комитета партии "УДАР", многолетнего соратника и кума мэра Киева Кличко Артура Палатного по делу о неуплате налогов.

Также мы писали о том, 18 мая в подъезд к мэру Киева Кличко пришли вооруженные силовики, они сказали, что не к нему, а к соседям.

"Страна" подробно писала о том, почему в дом, где живет Виталий Кличко, пришли с обыском и при чем тут Зеленский.