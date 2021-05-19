В среду, 19 мая, в белорусском городе Барановичи врезался в жилой дом разбился военный самолет Як-130 ВВС РБ. По предварительной информации, экипаж пытался увести самолет от домов, но разбился сам.

Об этом сообщает "Наш край" и информпортал города Гродно.

По информации издании самолет врезался в в частный дом на улице Розы Люксембург, когда взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон, летчик погиб.

"Мой друг на месте падения. Он видел как самолёт упал. Самолёт упал между жилыми домами. Двухэтажными. Район улицы Фестивальной. Дома помечены осколками вокруг. На одном доме висит парашют, но лётчика не видно. Также не видели катапультировался он или нет. По жертвам пока нет информации", - говорит очевидец.

Министерство обороны Беларуси в официальном комментарии сообщило, что крушение потерпел самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Экипаж обнаружил техническую неисправность во время учебно-тренировочного полета.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении.

Других жертв катастрофы нет, на данный момент последствия крушения ликвидируют спасатели МЧС.

Напомним, в арктическом регионе Канады разбился вертолет. Весь состав экипажа погиб.

Также "Страна" сообщала, что в Индонезии разбился самолет, который пропал с радаров. На его борту было 62 человека.