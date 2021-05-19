Страны Евросоюза договорились разрешить въезд полностью привитым от Covid-19 гражданам третьих стран.

Об этом передает Франс Пресс.

При этом люди, привитые одобренными в ЕС вакцинами, смогут въезжать без ограничений, а вакцинированные другими препаратами - по усмотрению конкретных принимающих стран.

Сроки разрешения пока не уточняются.

Отметим, что на сегодня в ЕС зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

На рассмотрении находится российский "Спутник", китайский "Синовак", немецкий Curevac и вакцина от американской "Модерны".

Напомним, в начале мая Еврокомиссия предложила странам-членам Евросоюза открыть границы для иностранцев, которые минимум за две недели до прибытия полностью завершили вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными в ЕС.

При этом, Еврокомиссия заявляла, что на территорию ЕС независимо от прививочного статуса можно въезжать из Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Руанды, Южной Кореи и Китая в связи с благоприятной эпидемической обстановкой в этих странах. Список таких стран будет обновляться.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше хотят вакцинировать от коронавируса украинских заробитчан прямо на границе.

Также мы сообщали, что Украина попросит у США вакцины для борьбы с Covid-19.