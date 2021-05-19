В четверг, 20 мая, температура воздуха в Украине будет комфортной: +17...+23 градуса. Кратковременные грозовые дожди еще задержаться в некоторых юго-западных и северо-восточных областях.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг в Украине дневная температура воздуха будет удерживаться в районе +17...+23 градуса, на западе страны будет свежее, +14...+18 градусов.

"Дождей еще хватает, но появится сухая полоса, которая дугой выгнется от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавскую, Днепропетровскую области на Запорожье и Крым. Вот вдоль нее существенные осадки маловероятны, разве что какой-то залетный дождь может забежать от соседей", - написала синоптик.

По ее словам, при грозах возможны сильные порывы ветра. Также Диденко напомнила, что при грозе лучше не прятаться под большими деревьями, поскольку в них может ударить молния.

В Киеве 20 мая, по прогнозам синоптика, дождей не ожидается. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +18 градусов.

"Но дожди еще - в перспективе. Самой веселой будет суббота - без дождей и с потеплением", - предупредила Диденко.

Напомним, сегодня Украина находится в плену грозовых дождей.

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