В среду, 19 мая, в Грузии второй день продолжается забастовка работников двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми". Бастующие требуют повысить заработные платы.

Об этом сообщает "Sputnik-Грузия" и "РИА Новости".

Забастовка на двух заводах "Боржоми" началась 18 мая, работники требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. При этом руководство компании заявляет, что оплата труда у их работников и так выше рыночной.

"Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и хотим отметить, что компания IDS Borjomi Georgia как ответственный работодатель строго придерживается своих социальных обязательств. Заработная плата наших сотрудников на 30-40% выше, чем средняя статистика по рынку труда сегодня", - сказано в заявлении компании.

В компании сообщили, что даже во время кризиса для каждого сотрудника сохранили полный объем зарплаты, кроме того, есть программа бонусов, денежных выплат, финансирования образования детей, медицинского страхования, питания и других льгот.

Напомним, в марте профсоюз железнодорожников и транспортных строителей планировал массовую акцию протеста в Украине.

Также сообщалось, что в Луганской области из-за долгов по зарплате шахтеры не поднимаются из лавы на поверхность.