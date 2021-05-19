Заседание под руководством судьи Константиновой начнется в 15:00. Фото: Facebook

Сегодня в 15:00 в Печерском районном суде Киева начнется судебное заседание по продлению меры пресечения внештатному агенту Национального антикоррупционного бюро Украины Евгению Шевченко и экс-нардепу Семену Семенченко, подозреваемым в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

Сам Шевченко в комментарии "Стране", сообщил, что его адвокаты подали прошение об отмене мер пресечения 

"Прокуратура настаивает на продлении мер пресечения: залог в пять миллионов и электронный браслет. Адвокаты подали прошение отменить эти меры. Надеюсь, что судья пример во внимание, что я адекватный и порядочный человек, который не совершал никаких преступлений", - заявил Шевченко, добавив, что судьей на заседании будет Кристина Константинова, дочь которой ранее травили националисты.

В свою очередь жена Семенченко Наталья Московец заявила, что заседание по избранию новой меры пресечения ее супругу состоится также сегодня в Печерском суде и начнется в 15:00. При этом судья на заседании будет та же. Видимо, речь идет об объединенном судебном заседании по избранию меры пресечения обоим подозреваемым.

Сегодня пройдет суд по продлению меры пресечения Семенченко и Шевченко по делу о создании ЧВК

Тем временем Семенченко 14 мая стал подозреваемым по еще одному делу - об обстреле офиса на данный момент закрытого телеканала "112 Украина" из гранатомета в июле 2019 года.

Напомним, бывший народный депутат Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко фигурируют в деле о незаконном создании частной военной компании. В конце марта суд арестовал Семенченко на 2 месяца, без права внесения залога. Однако на следующий день после заседания суда его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", в начале апреля из больницы экс-нардепа перевели в СИЗО. 29 апреля суд оставил его в изоляторе.

Шевченко тогда тоже отправили в СИЗО, однако вскоре он внес 5 млн грн залога и вышел из изолятора. На данный момент он находится под круглосуточным домашним арестом.

 

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