Сегодня пройдет суд по продлению меры пресечения Семенченко и Шевченко по делу о создании ЧВК

Сегодня в 15:00 в Печерском районном суде Киева начнется судебное заседание по продлению меры пресечения внештатному агенту Национального антикоррупционного бюро Украины Евгению Шевченко и экс-нардепу Семену Семенченко, подозреваемым в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

Сам Шевченко в комментарии "Стране", сообщил, что его адвокаты подали прошение об отмене мер пресечения

"Прокуратура настаивает на продлении мер пресечения: залог в пять миллионов и электронный браслет. Адвокаты подали прошение отменить эти меры. Надеюсь, что судья пример во внимание, что я адекватный и порядочный человек, который не совершал никаких преступлений", - заявил Шевченко, добавив, что судьей на заседании будет Кристина Константинова, дочь которой ранее травили националисты.

В свою очередь жена Семенченко Наталья Московец заявила, что заседание по избранию новой меры пресечения ее супругу состоится также сегодня в Печерском суде и начнется в 15:00. При этом судья на заседании будет та же. Видимо, речь идет об объединенном судебном заседании по избранию меры пресечения обоим подозреваемым.

Тем временем Семенченко 14 мая стал подозреваемым по еще одному делу - об обстреле офиса на данный момент закрытого телеканала "112 Украина" из гранатомета в июле 2019 года.

Напомним, бывший народный депутат Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко фигурируют в деле о незаконном создании частной военной компании. В конце марта суд арестовал Семенченко на 2 месяца, без права внесения залога. Однако на следующий день после заседания суда его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", в начале апреля из больницы экс-нардепа перевели в СИЗО. 29 апреля суд оставил его в изоляторе.

Шевченко тогда тоже отправили в СИЗО, однако вскоре он внес 5 млн грн залога и вышел из изолятора. На данный момент он находится под круглосуточным домашним арестом.