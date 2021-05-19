В столице Нидерландов Роттердаме прошел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2021. По его результатам определилась первая десятка финалистов, которые появятся на сцене в гранд-финале. В числе финалистов - украинский коллектив Go_A. Эпатажное выступление артистов не прошло незамеченным, и уже стало поводом для появления множества мемов в сети.

Пользователи сравнивают солистку Go_A с иконой, одной из главных героинь культовой "Матрицы" Тринити и проводят параллели с другим эпатажным финалистом конкурса - Веркой Сердючкой.

"Страна" собрала шутки пользователей, которые появились после выступления в соцсетях

Покрышки, нимбы, звезды и прочие божественные символы

"Очень нуждаюсь в новых велосипедных покрышках. Хороших велосипедных покрышках. Принесите их мне сейчас же!", - оценил в Twitter пользователь SuperCoolPlaylists элементы сценического образа солистки

Другие увидели в образе более сакральные смыслы. Солистку со светящимся нимбом записали в богини

Как и положено порядочным богиням, Екатерина Павленко вела себя на сцене строго и величественно, что не осталось незамеченным аудиторией.

"Почему украинская конкурсантка смотрит на меня так, будто она ненавидит меня? Что я сделал?", - задается вопросом пользователь John Paul Newman

"Все нормально. Мы всегда смотрим на людей как она", - объясняют далекому от тонкостей славянской души пользователю в комментариях к посту.

К кадру солистки Go_A с нимбом публикуют и другие забавные подписи.

"Моя самооценка: Украина", - пишут в описании к фото зрители Евровидения.

Но некоторые еще помнят, что такое настоящая роскошь.

"Ничто не пербьет Верку Сердючку", - комментируют выступление зрители, публикуя фото артиста Андрея Данилко в образе с не менее величественным символом на голове, чем нимб - большой серебристой звездой.

Надо отметить, что Верку Сердючку вспоминают не в противовес исполнителям, а больше в качестве намека на самобытность украинских музыкантов.

"Пусть дух Верки благословит Украину в этом году. Потому, что они потрясающие", - пишут фанаты украинской группы.

От божественных параллелей к научной фантастике

Строгая прическа исполнительницы от Украины подтолкнули зрителей к параллелям с узнаваемым образом из культовой "Матрицы"

"Был удивлен, увидев Тринити из "Матрицы", поющей от Украины", - пишет в Twitter пользователь Tapio. Что ж, иначе как сбоем в Матрице объяснить подобное сходство просто невозможно.

"Они абсолютно одинаковы"

Надо отметить, что и наряд исполнительницы был крайне похож на одежду главной героини фильма 1996 года, что также не осталось без внимания.

"Ок, это вообще легально, что Тринити из Матрицы представляет Украину на Евровидении-2021?", - задаются вопросом зрители

Но оценивая образ украинки в зеленой пушистой накидке, параллели возникали уже с другим известным произведением массовой индустрии - популярного в девяностых ситкома "Улица Сезам"

"Неужели он убила Оскара Ворчуна чтобы добыть его костюм", - волнуются зрители

Евровидение превращается в рейвовидение

Кроме яркого образа, зрителям понравилась и сама композиция. К выступлению украинской командой крепят мем с котом, который качает головой в такт динамичной музыке.

"Я смотрю выступление Украины", - иллюстрирует пост мемом с котом-рейвером пользователь Jesus1431

"Продюссер: Сколько ударов в минуту? Я: Да"

"Устроили настоящую рейв тусу, умнички", - комментируют в сети

Напомним, Украина прошла в финал Евровидения. Ее назвали последней

Ранее "Страна" публиковала видео всех выступлений первого полуфинала Евровидения, на котором решились судьба Украины и России.