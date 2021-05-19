В среду, 19 мая, в Верховную Раду Украины внесли законопроект №5512 о местном референдуме.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект закона получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. По состоянию на 19 мая текст документа на сайте парламента не опубликован.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что чтобы завершить в Украине реформу децентрализации, нужно внести изменения в Конституцию, разработать необходимые нормативно-правовые акты и принять закон о местных референдумах. Введение местных референдумов, по мнению главы государства, усилит влияние общин на деятельность местной власти.

Напомним, закон о всеукраинском референдуме был внесен в Раду президентом как неотложный в июне прошлого года. 26 января текущего года он был принят. 17 февраля документ подписал председатель парламента Дмитрий Разумков и отправил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский подписал этот закон лишь спустя несколько месяцев после принятия Радой.