В Житомире местный житель Олег Гаврилов, который служит в Национальной гвардии, и его семья оказались шокированы после того, как разрезали дома купленную в магазине колбасу - внутри оказались останки крысы.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в соцсети и опубликовал фото, на котором отчетливо видны части крысиных лап и хвоста, впечатанные в колбасу не самого дешевого сорта.

"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами - впервые такое вижу! Колбаса фирмы Гармаш, купили в магазине, вроде все хорошо и уже дома тупо офигели от того, что внутри. Нас на фронте таким дерьмом не кормили, я вам клянусь", - написал Олег Гаврилов.

Напомним, врач-гастроэнтеролог предупреждала, что частое употребление колбасных изделий может негативно сказаться на здоровье человека из-за сомнительного состава некоторых колбас.

Ранее "Страна" писала о том, что после обеда с салатом "Дружба" и колбасками в Коломые госпитализировали 59 человек.

Также мы сообщали, что украинец вез через границу сотни килограммов колбасы, которую ему дали на зарплату.