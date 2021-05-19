В учебнике по украинскому языку за 10 класс авторства языковеда Александра Авраменко обнаружили ссылку на порносайт.

Об этом сообщает ТСН.

В разделе учебника "Спор как вид коммуникации" размещен текст, посвященный теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка, переходя по которой посредством браузера дети могли попасть на сайт с порно.

При этом ссылка содержится как в печатном пособии, так и в его электронной версии.

По словам помощницы автора учебника Оксаны Авраменко, он таким случаем расстроен. Языковед знает об этой проблеме и уже обратился для ее решения в киберполицию.

"Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию", - рассказала Оксана Авраменко.

Актуальная ссылка на администрацию города Новомиргород на данный момент другая, чем та, которая заявлена в учебнике - rada-novomirgorod.gov.ua.

Согласно данным сервиса WhoIs, домен, указанный в учебном пособии по украинскому языку за 2018 год, по которому размещен порносайт, был зарегистрирован 19 ноября 2019 года.

Предположительно, администрация города Миргород до этой даты и правда владела этим веб-адресом, однако либо забыла, либо не смогла заплатить за домен, чтобы продлить право пользования им и потому адрес получили новые владельцы, которые разместили там порнографические материалы. Таким образом, хакеры в этом случае могут быть непричастны к инциденту.

Напомним, недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет раскритиковал качество современных учебников для школ. По его словам, в пособиях, печатавшихся в 2015-2020 годах, то есть после событий Майдана, резко выросло число ошибок.

Также мы писали о том, как суд по иску юриста Андрея Портнова постановил пересмотреть трактовку истории Евромайдана, которая изложена в школьных пособиях по истории.