На фоне резкого обострения на Ближнем Востоке между Израилем и арабами накаляются отношения между США и Турцией, которая вместе с другими мусульманскими странами поддерживает Палестину.

Анкара и Вашингтон обменялись взаимными обвинениями.

Несмотря на нейтралитет Вашингтона в нынешнем ближневосточном конфликте и охлаждение отношений с Тель-Авивом, в Белом доме резко отреагировали на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, осудив его за "антисемитские высказывания".

Ранее президент Турции не раз называл Израиль "террористическим государством", которое "перешло все границы".

"Мы настоятельно призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздержаться от разжигающих рознь высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие", - заявил представитель Госдепа Нед Прайс, не уточнив при этом, какие именно высказывания имеет в виду.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты призывают Турцию присоединиться к усилиям по прекращению конфликта между Израилем и сектором Газа.

Турецкие власти в свою очередь обвинили Штаты во лжи.

"Мы решительно осуждаем заявление Госдепартамента США о нашем президенте. Обвинять нашего президента в антисемитизме - это неразумный и неправильный подход. Сказанное о нашем президенте является ложью", - написал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик на своей странице в Twitter.

Также Челик подчеркнул, что турецкий лидер выступил с решительными призывами против антисемитизма, добавив, что Эрдоган ставит исламофобию и антисемитизм "во главу преступлений", которые были совершены на почве ненависти и с которыми необходимо бороться.

Разбирались, чем грозит нарастание напряжённости между США и Турцией и как это повлияет на ситуацию в регионе.

Выгода Эрдогана, выжидание Байдена

Стычка США и Турции вокруг Иерусалима - уже второй инцидент за последний месяц. Новый виток напряженности начала раскручиваться в конце апреля, после признания Джо Байденом геноцида армян Османской империей.

Анкара очень болезненно отреагировала на это, но все ограничилось лишь осуждениями американской администрации, без каких-лито серьёзных санкций против США вроде закрытия американских военных баз в Турции.

Новое обострение из-за ситуации на Ближнем Востоке может еще больше усилить противостояние Анкары и Вашингтона.

Тем более турецким властям политически выгодно и дальше всячески поддерживать Палестину. Вопрос - ввяжутся ли турки в реальную борьбу за Иерусалим, и как тогда могут отреагировать США, для которых формально Турция остается партнером по НАТО.

В то же время команда Байдена заняла выжидательную позицию. Они приняли принципиальное решение открыто не вмешиваться в ближневосточный конфликт и лишь декларативно призвали обе стороны остановить развязывание войны (о причинах прохлады США к давнему партнеру Израилю, и даже их возможного конфликта, мы писали здесь).

"Если оставить в стороне гуманистическую составляющую вопроса, то президент Эрдоган на палестино-израильском конфликте активно зарабатывает политические очки. Во-первых, в мусульманском мире. Потому как Турция - не родина ислама, не хранительница двух Святынь и не непререкаемый авторитет, а вот борьба за Иерусалим под лозунгом "Иерусалим - наш!" - это совсем другой уровень вопроса и потенциальный статус. Во-вторы, в мире, ведя активную телефонную дипломатию. Президент Эрдоган обзвонил больше 20 лидеров зарубежных государств (включая Путина) и папу Франциска с ними. Таким образом, турецкий лидер пытается придать Турции статус рупора исламского мира. Даже если исламский мир с этим не вполне согласен и имеет собственное мнение - та же Саудовская Аравия и те же ОАЭ. Не забывает при этом Турция критиковать Организацию исламского сотрудничества (ОИС) за "рыхлость" позиции и отсутствие предпринимаемых на практике шагов. Именно по причине того, что Турция не играет первую скрипку в ОИС. У последних свои интересы: для них первоочередная угроза - это, все же, Иран. А с Израилем нужно "нормализоваться". Что же до практических шагов, то понятно, что призывы к "международному сообществу" Турции напрямую вмешаться к конфликт с целью сдерживания Израиля - это мимо даже без предостережения со стороны США. Мобилизационный потенциал Турции в этом смысле - не слишком высок, а риски - напротив", - пишет Телеграмм-канал "Турция - это".

"Сын Эрдогана ведет бизнес в Израиле"

Среди турецких экспертов есть мнение, что отношения с Белым домом продолжат обостряться, но до серьезной "ответки" вроде пересмотра статуса военных баз США или тем более вооружённого конфликта дело вряд ли дойдет.

"Анкара не впервые вступает в перепалку с Вашингтоном из-за конфликта вокруг Иерусалима, и всегда это оставалось на уровне словесной стычки. В этот раз обострение между Израилем и Палестиной серьёзнее, чем раньше, с погромами живущих в самом. Израиле арабов. Поэтому Анкара, исходя из внутренних политических мотивов и региональных амбиций, может встать перед необходимостью действовать более решительно. С другой стороны, США пока не спешат принимать сторону Израиля, с их стороны обвинения в адрес Эрдогана могут быть популистскими (такого мнения придерживаются в Анкаре). Турции выгодно оставаться в НАТО, откуда она не ушла даже после того как Вашингтон официально исключил Анкару из программы по поставкам истребителя F-35. Из-за Израиля и Армении тоже не уйдет. Однако если напряженность с США усилится, то как последствие не исключена эскалация в Сирии и Ираке, что создаст проблемы для Вашингтона во всем регионе. Также возможно обострение между Турцией и Западом", - прогнозирует в разговоре со "Страной" турецкий журналист Ферхат Экинджи.

В целом Турция по-прежнему воспринимается американцами как отбившийся от рук союзник. Им не нравится, что Эрдоган пытается строить новую "Османскую империю". А главное, делает это, не согласовывая большую часть своей активности с Вашингтоном, пытаясь выстраивать многовекторные отношения и заигрывая с той же Россией.

Плюс к тому постепенный отход от принципов светского государства Ататюрка, тяжелая ситуация с соблюдением прав человека. С другой стороны, Эрдогану не нравится ставка американцев в Сирии на курдов, что он считает ножом в спину. А также тот факт, что на территории США до сих пор находится его злейший враг Фетхухллах Гюлен.

В самой Турции больше озабочены проблемами в турецкой экономике.

"Эрдоган всеми силами пытается отвлечь внимание народа от проблем и роста цен и сплотить вокруг себя даже недовольных своей политикой, а глобально - всех мусульман. Палестинский вопрос - один из факторов для отвлечения (многие турки в соцсетях присоединились к флешмобу в поддержку палестинцев, крах экономики и коронавирус отошли на второй план, в новостях много говорят об Иерусалиме). И это в то время, когда сын Эрдогана владеет судном, которое зарегистрировано в Израиле и ведет с ним бизнес. Поэтому, скорее всего, поддержка Палестины усилится, как и антиамериканские настроения, но до войны с Израилем не дойдет. Между тем конфронтация с Вашингтоном может еще больше сблизить Анкару с Москвой, хоть и с Россией все далеко не безоблачно", – сказал "Стране" источник в турецкой оппозиции.