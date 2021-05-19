Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает украинские власти снять с обсуждения законопроект "О медиа", который не одобряют 85% редакторов газет, и начать диалог с журналистами.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ, со ссылкой на заявление Союза, принятое 13 мая.

В Союзе заявили о солидарности с редакторами газет, которые выступают против расширения сферы регулирования Нацсовета по вопросам телевидения и радио на печатные СМИ. НСЖУ считает, что власть должна перейти к диалогу с журналистами о том, как сделать медийное законодательство более современным.

"Как человек, который двадцать четыре года проработал в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, я полностью поддерживаю тезис о том, что сегодня отдавать печатные средства массовой информации в руки этого регулятора нельзя. Сначала надо, чтобы в Нацсовете навели порядок с тем, что им сегодня предусмотрено законом", - заявил председатель Ровенской областной организации НСЖУ Дмитрий Тарасюк.

По его словам, более года назад регулятор приостановил конкурс для на получение лицензий для местных вещателей, аргументировав это ограничительными мерами из-за коронавируса.

"А что будет, когда к ведению Нацсовета придадут печатных средствах массовой информации? Уверен, что это будет полная катастрофа. Ведь сегодня в Нацсовете нет специалистов, которые бы хорошо знали издательское дело, а расширять ее штат абсолютно нет необходимости. Поэтому считаю, что всячески надо сопротивляться, чтобы в руки регуляторного органа сегодня печатные средства массовой информации не отдавать", -считает Тарасюк.

Председатель обратил внимание, что на сегодняшний день никто не знает, каким образом буду регулировать деятельность интернет вещателей. И, как человек отработавший в Нацсовете более двух десятков лет, он против того, "чтобы в ведение регуляторного органа отдавать печатные СМИ".

"Не могу понять действий председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева. Он сам в свое время был членом Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания, и почему он так лоббирует расширение полномочий регулятора сегодня, понять трудно", - резюмировал Тарасюк.

Напомним, нардеп Потураев ожидает принятие репрессивного законопроекта "О медиа" до конца весны.

Ранее "Страна" подробно писала, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке этого документа со стороны европейских коллег.

Также сообщалось, что НСЖУ пригрозил народным депутатам званием "Врага прессы" за принятие репрессивного закона.